Türkiye'nin Otomobili Trakya ve Doğu Anadolu'da heyecan yarattı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"i sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Tanıtım törenini izlerken duygulandığını, yerli ve milli sermayeye herkesin destek olması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Edirne'deki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacağız ve alacağımız araç sayısını deklare edeceğiz. ETSO olarak da yerli otomobilin destekçisiyiz. Milli duygularla üretilmiş, tamamen çevreci bir otomobil." dedi.

Zıpkınkurt, üretim süreci sonrası kurumların ve kullanıcılarının yerli otomobilden satın almak için sıraya gireceğine inandığını ifade etti.

"Bu gurur tüm Türkiyenin"



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin Türkiye'ye yakışır şekilde tasarlanmış olduğunu gözlemlediğini dile getirdi.

Yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını ifade eden Ilık, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin banttan indirilmeye başlanacağı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Biz de KTSO olarak ihtiyaç halinde yerli otomobile talip olacağız. Bu gurur tüm Türkiyenin" diye konuştu.

Esnaf Berkay Çamlı ise otomobili bugün televizyon ve internet sitelerinde gördüğünü ifade etti.

Otomobilin çok güzel olduğunu vurgulayan Çamlı, "Ülkemize yakışır bir otomobil olmuş. Genç olarak çok hoşumuza gitti. O otomobile bindiğimizde Türk damarlarımız kabaracak. Yıllarca hep yabancı araçları kullandık. Fransa'ya kızıyoruz ama Fransız arabasına biniyoruz, Almanlara kızıyoruz ama Alman araçlarına biniyoruz, artık kendi aracımız oldu ve çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

"İş dünyası olarak gururlandık"



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay da Türkiye için bugünün gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yerli otomobilde 2022 yılında seri üretime geçilecek olmasının ülke ekonomisi için büyük bir adım olduğunu anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Müthiş heyecan duyduk. Modeller çok güzel. Dünya teknolojisiyle aynı seviyede üretilen bir araç. Hem Türk insanının ihtiyacını karşılayacak, dışarıya da ihraç edilerek ülkemize para kazandıracak. Yerli otomobil için bir araya gelen kişiler de alanlarında çok önemli ve uzman kişiler. Bu önemli kişilerin bir araya gelerek bu otomobili yapıp seri üretime geçirecek olması çok güzel, hepimiz heyecan duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler geldi. İnsanlar arayıp 'bundan nasıl alabiliriz' diye sormaya başladı. Türkiye'nin 'bu işi yapacağız' demesi ve başarması gurur verici. İş dünyası olarak gururlandık bugün."

Esnaf Efkan Kılıç, yerli otomobili çok beğendiğini ifade ederek, "Bugün yerli otomobilimizin tanıtımını izledik, gurur duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin de artık yerli otomobili olması ülkemiz adına gurur verici." dedi.

Tekirdağ'da taksicilik yapan Tekin Yanmaz ise tanıtımı izlerken gururlandığını belirtti. Devrim arabasının yarım kaldığını anımsatan Yanmaz, "Buna engel olan dış güçler bugün bize engel olamıyorlar. Bizler de kullanmak isteriz. Yerli otomobilimiz varken neden yabancı marka kullanalım." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı



"Türkiye'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Erzurum'da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil atağına kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, "Allah daha güzellerini nasip etsin. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel." dedi.

"Çekemeyenler çatlasın"



Vatandaşlardan Hamza Yılmaz ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Otomobilimizi çekemeyenler çatlasın. Türkiye'de şu var, herkes lüks marka araçları önerir ama bizim aracımız daha güzel." ifadelerini kullandı.

Taksici Mustafa Nuri Laloğlu da otomobilin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli otomobili ticari olarak kullanmak istediklerini dile getirdi.

Erzincan



Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yerli otomobile destek olacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, yerli arabamıza tam destek için biz de 24'üncü sedan araca talip olduk." dedi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ise yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını anlatarak, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin üretime başladığı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Bu gurur tüm Türkiye'nin buna hep birlikte destek olmamız lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim Gürler de 60 yıllık rüyanın gerçeğe döndüğünü dile getirerek, "Bugün biz de televizyonda izledik. Her iki modeli de gerçekten çok beğendim. Ülkemiz adına yapılan yerli ve milli projelerin her zaman yanında ve arkasında olacağız." ifadesini kullandı.

Tunceli



Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz, yerli ve milli sermaye ile hayata geçirilen elektrikli otomobil projesinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin önemli bir eşiği daha atlayarak dünya devleri arasında "Biz de üretimde varız" mesajı verildiğini ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi:

"Yerli ve elektrikli otomobil projesini destekliyoruz. Araç piyasaya sürüldüğünde ilk etapta biri şirketime, diğerini de odamıza olmak üzere iki tane alacağımızı belirtmek istiyorum. Ardından da şirketimizin ihtiyaç duyduğu sayıda araç sipariş vererek yerli otomobile geçiş yapacağız."

Kars



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan, 2022'de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini söyledi.

Otomotiv sektörünün farklı sektörlerle olan ilişkisinden dolayı lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Aydın, "Yerli otomobil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için adeta anahtar konumundadır. Yerli ve milli duruş sergileyen STK olarak temennimiz, yerli ve milli otomobil ülkemize sahip çıkmaktır, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Ağrı



Ağrı'da lokanta işletmeciliği yapan Nesim Çınar, yerli otomobilin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkem adına çok sevindim, otomobil çok güzel. 2022 yılında üretime başlanırsa inşallah biz de almayı düşünüyoruz. Otomobilin akülü ve şarjlı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kuaför Mustafa Taşdemir ise Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiğini ve üretime başlandığında yerli otomobil kullanacaklarını belirterek, "Dış ülkelere bağlı kalmadan kendi motoru ve parçaları bize ait ve gurur kaynağımız. 2 modeli gördüm ve mükemmel bir görseli var. Televizyonda gördüğümde göğsüm kabardı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da otomobilin tasarımının da çok güzel ve göze hoş geldiğini aktararak, "Tanıtımı yapılan araç, bugünün değil geleceğin tasarımını sergiledi. Şarj süresinin 30 dakikadan daha az sürmesi ve menzil olarak 500 kilometre menzili gerçekten otomotiv sektöründe çok kısa sürede söz sahibi olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Iğdır



Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, yerli otomobilin iş adamları ve camiada heyecan uyandırdığını belirterek, "Türkiye'nin bu otomobili yapması çok önemli, bizi gururlandırdı. Bu bir gurur vesilesidir." dedi.

Türkiye'nin otomobilinin Türk dünyası için de çok önemli olduğunu anlatan Arslan "Biz Türk milleti olarak bayrağımızın her anlamda, her sahada dalgalanmasını savunan, bu yolda mücadele eden bir topluluğuz. Bu yüzden Türk halkı tarafından bu araçların ilgi göreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf İzzet Eyüpoğlu da yerli otomobilin üretilmesinin gurur verici ve büyük bir proje olduğunu belirtti.

Eyüpoğlu, "Ülkemizde güzel şeyler oldukça göğsümüz kabarıyor. Dış ülkelere karşı bu ve benzeri projelerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlar olarak bu tür projelere destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan



Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye bunları başaracak." dedi.

Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de yerli ve milli otomobilin bölgede heyecana neden olduğunu belirterek, "Hakikaten bizde heyecan oluşturdu. İyi oldu. Bizler daha iyisini isteriz. Kullanacağımız arabanın tabii ki yerli olmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmek fırını işleten Turgay Avşar ise yerli otomobilin gerek Türkiye'ye gerekse halka faydasının olacağını belirterek, "Çok sevindik. Sonuçta yerli ve milli. Bundan sonra bize maddi ve manevi faydasını isteriz." diye konuştu.

(AA)