  • Bist 100
    91374.6
  • Dolar
    6,3644
  • Euro
    7,1160
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı
Mart kapıdan baktırdı Mart kapıdan baktırdı
Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü
İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu
Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi
İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek! ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek!
Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 09:52:45 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:54:24

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Umreden dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında "karantina mantığıyla" ayrı odalara yerleştirildi.

Umreden dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında "karantina mantığıyla" ayrı odalara yerleştirildi.

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, umreden gelen vatandaşlara yönelik tedbirlere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım. Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı.

Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirildiğini ve 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını söyledi.

Gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, hastanelerin yoğun bakımında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personelden yurt dışı seyahat öyküsü bulunanların 14 gün kuralına uymalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Başkanlık, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart'ta hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, belirledikleri meslek liselerinde üretilen dezenfektanların, okullardaki temizlik çalışmalarında kullanıldığını söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER