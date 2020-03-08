Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşire Yunan zulmünü anlattı

vrupa'ya gitmek için sınırda beklerken Yunanistan tarafından atılan bombalarına maruz kalan göçmenlere acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz müdahale de bulunarak çocukların yaralarını sardı. Merhametiyle herkesin yüreğine dokunan Büşra Durmaz yaşandıklarını anlattı.

"ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARININ YANINDA HİSSETSİN DİYE SEVGİ DİLİ KULLANDIM"

Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz o anları şöyle aktardı: "Biz İstanbul'dan gönüllü olarak oraya gönderildik ve gittiğimizde nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bölgeye vardığımızda Yunan askerlerinin gaz müdahalesine maruz kaldık ve bizlerde hazırlıksızdık. Akabinde akşam saatlerinde merkeze dönerken tekrar ciddi bir saldırı söz konusu oldu. O aşamada etrafımızı göçmenler çevirdiler ve bebeklerini ambulansın içerisine vermeye başladılar. İlk etapta nefes alamadığını düşündüğümüz bir bebeğe diğer bir ekip arkadaşımız müdahale etti. Bende o esnada diğer çocuklar ile ilgilenmeye devam ettim. Bazı çocuklara meyve suyu içirip gazın boğazındaki acısını almaya, bazılarına ise çikolata vererek yüzlerini güldürmeye çalıştık. Çocuklar kendi anne ve babalarının yanında hissetsinler diye sevgi dili kullanarak ambulansa aldım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden kendisine ilettiği teşekküre ise Durmaz: "O esnada görevdeydim ve İstanbul Başhekimimiz Uzm. Dr. Yusuf Uğurlu beni arayıp tebrik ederek haber verdi. Bende okuyunca da çok duygulandım. Biz millet olarak çok yüce gönüllü insanlarız. Bakan beyin ve insanların takdirini almanın gururu bana bir ömür yeter. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.