Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre, 82 yıl olan ortalama yaşam süresi ile en uzun ömürlü kişilerin yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, ziyaretçi akınına uğruyor. Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü ziyaret için bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, doğasına hayran kalıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, her yıl 100 bine yakın yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl'de otel ve restoran projesi hazırladıklarını, bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle ziyaretçilerin daha da artacağını söyledi. Ulugöl'e, turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uludağ, "Ulugöl'ümüz Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardan beri burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Milli Parklar'ın da yapım işleri yine devam edecek. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Belediye olarak burada eksiklikleri giderme noktasında çalışıyoruz. Ulugöl, yerli turistlerin dikkatini çektiği gibi yabancı turistlerinde çok fazla dikkatini çekiyor. Buraya Arap turistlerin çok rağbeti var. Bunların gelmesinden çokta memnun oluyoruz. Bütün çabamız gelen yerli- yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak. Ulugöl'ü doğayla birleştirip buraya insanlarımızın daha fazla gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Günlük 60 kişiyi ağırladıkları bungalovlarda bu sayıyı 100'e çıkaracaklarını, Ulugöl'ün özellikle bayramlarda ve yaz döneminde yoğun olarak ziyaret edildiğini belirten Başkan Uludağ, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle turist sayısının da 2 katına çıkacağını dile getirdi.

(DHA)