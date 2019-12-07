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07 Aralık 2019 Cumartesi 10:57:10 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:08:40

Türkiye'nin en şanslı sokak hayvanları Sivas'ta bulunan beş yıldızlı hayvan otelinde keyif çatıyor

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren beş yıldızlı hayvan otelinde, sokak hayvanlarının yediği önünde yemediği arkasında...

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkiinde 2018 yılında açılışı yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sert geçen kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu. Yaklaşık 7 milyon liraya mal edilen hayvan oteli, 22 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Barınakta yaklaşık bin özel kulübe bulunuyor. Bu kulübeler kalorifer sistemi ile ısıtılıyor. Barınakta 5 yıldızlı hizmet gören sokak hayvanları, soğuk kış günlerini de sıcak ortamda geçirmenin keyfini sürüyor.

Onlar soğuk havalarda emin ellerde

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Arslan, sokak hayvanlarının barınakta sıcak bir ortamda güven içerisinde olduklarını belirterek, “Bu barınağımızda yaklaşık bin 150 hayvanımız barınmaktadır. Şuanda da bildiğiniz gibi kış şartlarının gelmesinden dolayı kaloriferlerimizi açtık. Şuanda barınağımızda hayvanlarımıza güvenli bir şekilde ısınma sağlanıyor. Yuvalarımızdan borularımız geçiyor. Hava sıcaklığı eksi 17-20 dereceye düştükten sonra otomatik olarak kaloriferlerimiz devreye giriyor. Gece gündüz hayvanlarımızın ısınmaları sağlanıyor. Barınağımız 22 dönümden oluşmakta. 7 dönümü açık alan, gezinti alanımız var. Bin adet kapalı kulübemiz var. Kedi, kuş ve yavru köpek besleme alanlarımız var. Her gün hayvanlarımız için okullardan, hastanelerden ve hapishanelerden artık yemek toplamaktayız” dedi.

İHA

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