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18 Aralık 2019 Çarşamba 08:53:04 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:57:20

Türkiye'nin büyük bölümü sise teslim

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'da sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haftalık Hava Tahmini (18 - 24 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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