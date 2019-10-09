Türkiye teröristleri vurdu; sesi Mısır, Fransa ve Yunanistan’dan geldi

Suriyeli mültecileri ülkelerine kabul etmemek için kırk takla atan Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesi, Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’yi vurmaya başlamasından rahatsız oldu.

Bugüne dek “Suriyeliler gelmesin” diyen 28 AB ülkesi, şimdi de “Güvenli bölge için maddi yardım sağlamayız.” demeye başladı. PKK’ya karşı yürütülen operasyonun sesi özellikle Fransa, Mısır, Yunanistan ve GKRY’den geldi.

Türkiye’nin sınır boyundaki terör yapılanmasına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesini rahatsız etti. Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik operasyonun sesi, AB ülkelerinin ortak bildirisinden ayrı olarak özellikle Fransa, Mısır, Yunanistan ve GKRY’den geldi.



Bugüne kadar mültecilere kapılarını açmayan AB ülkeleri, terör örgütü PKK/YPG vurulmaya başlanınca bu kez Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma planlarını reddettiklerini açıkladı.

28 AB ülkesi, güvenli bölge için maddi destek vermeyeceklerini açıkladı. Söz konusu ülkeler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı başlattığı harekata son verilmesini istedi.



PKK SEVDALISI MACRON VE SİSİ RAHATSIZ OLDU



Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik harekâtı, daha önce defalarca terör örgütü temsilcileri ile görüşen Fransa ve Mısır’daki darbeci Sisi’yi rahatsız etti.



Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Suriye'ye saldırısı durmak zorunda” denildi.



Darbeci Sisi’nin liderliğindeki Mısır’ın Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı kınayarak Arap Birliğini toplantıya çağırdı.

Mısır’dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın “Suriye’nin egemenliğine bariz ve kabul edilemez saldırı” olduğu savunuldu.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “BİLDİRİNİN HİÇBİR ANLAM VE DEĞERİ YOKTUR”



Dışişleri Bakanlığı, Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonuç bildirisine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, “Bildirinin Suriye’ye ilişkin bölümünde ülkemize yöneltilen mesnetsiz ve çarpıtılmış ithamları kesin bir dille reddediyoruz.” denildi.



Terör örgütü PKK/YPG’nin ayrılıkçı gündemine hizmet eden tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğünden bahsetmesinin inandırıcılıktan uzak olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Kahire’deki Mısır, Yunanistan, GKRY zirvesi sonunda yayımlanan, ülkemize karşı temelsiz iddialar içeren bildirinin hiçbir anlam ve değeri yoktur.”