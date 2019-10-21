  • Bist 100
    97324
  • Dolar
    5,8602
  • Euro
    6,5357
  • Altın
    279,8720
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Probiyotik zengini su kefiri Probiyotik zengini su kefiri
"Timsah gözyaşlarıyla dolandırıldınız" "Timsah gözyaşlarıyla dolandırıldınız"
Gülşen'in gençlik sırrı Gülşen'in gençlik sırrı
Yine kavga ettiler Yine kavga ettiler
Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş
"AB'den ayrılma" yasa tasarısı Avam Kamarasına sunuldu "AB'den ayrılma" yasa tasarısı Avam Kamarasına sunuldu
Mehmetçik için söyledi Mehmetçik için söyledi
Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı
Süperstar polemik sevmiyor Süperstar polemik sevmiyor
İntibak bekleyenlere 5 müjde birden İntibak bekleyenlere 5 müjde birden
Merkez faizi 200 puan daha İndirebilir Merkez faizi 200 puan daha İndirebilir
Artı istihdama yeni destek paketi Artı istihdama yeni destek paketi
Saatleri sayılı Saatleri sayılı
Sanki Atina belediye başkanı Sanki Atina belediye başkanı
Fatih Terim: UEFA da bunu duysun Fatih Terim: UEFA da bunu duysun
Çocuk katili Netanyahu, koalisyon hükümetini kuramadı Çocuk katili Netanyahu, koalisyon hükümetini kuramadı
Almanya çark etti! Suriye için 'uluslararası güvenli bölge' önerisinde bulunmuşlar Almanya çark etti! Suriye için 'uluslararası güvenli bölge' önerisinde bulunmuşlar
MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
Eski ABD Büyükelçisi Bryza: ABD'li politikacıların YPG-Kürt ayrımı yapmamalarını anlamak zor Eski ABD Büyükelçisi Bryza: ABD'li politikacıların YPG-Kürt ayrımı yapmamalarını anlamak zor
İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor! Ortaya attığı mesnetsiz iddialara Bakan Turhan'dan yanıt geldi İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor! Ortaya attığı mesnetsiz iddialara Bakan Turhan'dan yanıt geldi
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Zinedine Zidane: Yarından başlayarak hepsini kazanmak istiyoruz Zinedine Zidane: Yarından başlayarak hepsini kazanmak istiyoruz
Joker'in dans ettiği merdivenlere selfie çekmek için akın ettiler Joker'in dans ettiği merdivenlere selfie çekmek için akın ettiler
Beşiktaş'ta sakatlık şoku Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:58:09 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:59:05

Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da devam eden protestolarda göstericilerin yolları kapatabildiğini hatırlatarak, ülkeye yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde tutulması tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da devam eden protestolarda göstericilerin şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yolları kapatabildiğini hatırlatarak, ülkeye yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde tutulması tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı.

Lübnan'da yaşanan protesto gösterilerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir protesto gösterilerinin devam ettiği Lübnan'da şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yollar göstericiler tarafından kapatılabilmektedir. Ticaret, turizm ya da başka amaçlarla Lübnan’a yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının konuya ilişkin olarak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarını takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ