  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler?
Antalya'da biri kadın doktor iki kişi evinde ölü bulundu Antalya'da biri kadın doktor iki kişi evinde ölü bulundu
Merih Demiral İtalyan medyasının manşetlerinde Merih Demiral İtalyan medyasının manşetlerinde
KKTC: Türkiye'nin onayı olmadan 'Eastmed projesi' uygulanamaz KKTC: Türkiye'nin onayı olmadan 'Eastmed projesi' uygulanamaz
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması geldi Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması geldi
Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı
Hamas lideri Heniyye, Süleymani için Zarif'i arayarak başsağlığı diledi Hamas lideri Heniyye, Süleymani için Zarif'i arayarak başsağlığı diledi
Türkiye'de nadir görülen alaca çinte kuşu Zonguldak'ta fotoğraflandı Türkiye'de nadir görülen alaca çinte kuşu Zonguldak'ta fotoğraflandı
DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler? DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler?
Zarif'ten Trump'a 52 cevabı Zarif'ten Trump'a 52 cevabı
Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi
Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi? Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi?
MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz
Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı
Anlaşma imzalandı! Katar, Kuveyt'e 15 yıl boyunca LNG ihracat edecek Anlaşma imzalandı! Katar, Kuveyt'e 15 yıl boyunca LNG ihracat edecek
İngiltere'den dikkat çeken açıklama: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır İngiltere'den dikkat çeken açıklama: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır
İran intikam yemini etti! Peki, Tahran yönetimi ABD'ye nasıl misilleme yapacak? İran intikam yemini etti! Peki, Tahran yönetimi ABD'ye nasıl misilleme yapacak?
İran'dan ABD'ye çağrı: Askerlerini bölgeden çek İran'dan ABD'ye çağrı: Askerlerini bölgeden çek
İran'dan Trump'ın tehditlerine sert çıkış: Takım elbiseli terörist! İran'dan Trump'ın tehditlerine sert çıkış: Takım elbiseli terörist!
Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyip 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadının cezası belli oldu Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyip 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadının cezası belli oldu
Antalya'da kış ortasında yazı yaşadılar Antalya'da kış ortasında yazı yaşadılar
Bekçilik kazananlar ne yapacak? İşte bekçilik kazananların yapmaları gerekenler Bekçilik kazananlar ne yapacak? İşte bekçilik kazananların yapmaları gerekenler
Darüşşafaka Robot Kulübü, NASA'nın robot yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor Darüşşafaka Robot Kulübü, NASA'nın robot yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor
Eski Köye Yeni Adet konusu ne? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet konusu ne? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 15:23:18 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 15:29:33

Türkiye'de nadir görülen alaca çinte kuşu Zonguldak'ta fotoğraflandı

En son 2016 yılında İstanbul Karaburun'da görülen Türkiye'nin en nadir türlerinden alaca çinte Zonguldak'ta ilk kez fotoğraflandı

Kuş türlerine yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde Zonguldak'ta ilk kez görülen alaca çinte kuşunu fotoğrafladı. Türkiye'deki en nadir görülen kuş türlerinden biri olan alaca çinte, en son 2016 yılında İstanbul Karaburun'da görülmüştü. Kentte ilk kez fotoğraflanan alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayıtlara geçti. Alaca çinte kuşunun kentte görülmesinin ardından birçok kuş bilimci Zonguldak'a geldi. Ilıksu'da kamp kuran kuş bilimciler de alaca çinte kuşunun fotoğrafını çekmeyi başardı. 

ZONGULDAK KUŞ TÜRLERİNDE OLDUKÇA ZENGİN

Kuş bilimcisi BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, alaca çintenin Prof. Atasoy tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 11.00 sıralarında fotoğraflandığını söyledi.

Ardından birçok kuş bilimcinin kente gelerek kuşu fotoğrafladığını anlatan Prof. Dr. Sözen, "Fotoğrafı sosyal medyada ve kuş gözlemcileri sitelerinde paylaşması üzerine Türkiye'deki kuş gözlemcilerini harekete geçirdi. Çünkü fotoğrafı çekilen tür Türkiye'den kaydı verilen kuş türleri arasında en nadirlerinden birisiydi ve 2016 yılından beri hiç görülmemişti. Tür alaca çinte idi. Haberi alan 30 kadar kuş gözlemcisi Şanlıurfa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Düzce'den yollara düşerek 4 Ocak 2019 günü sabahtan Zonguldak'a ulaştılar. Ilıksu'da saatler süren arama sonucunda Türkiye'de en fazla kuş türü görmüş olan iki gözlemci olan Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir tarafından kuş tekrar bulundu ve gözlemciler kuşu görme ve fotoğrafını çekme şansını yakaladılar. Alaca çinte aynı zamanda Zonguldak için yeni bir kuş türüydü ve bu kayıtla Zonguldak ilinden belirlenen kuş türü sayısı 308'e yükselmiş oldu. Türkiye'de kaydı verilen kuş türü sayısının 487 olduğunu düşünürsek Zonguldak ilinin kuş türleri bakımından ne kadar zengin olduğu görülmektedir. Bu değerli kaydından dolayı Tuğrul Atasoy hocamızı tebrik ediyoruz" dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ