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16 Şubat 2020 Pazar 00:14:45 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 00:15:11

Türkiye'de eş zamanlı yapıldı! Bin 200 araç men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Genel Trafik Uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, 1200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.

 

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