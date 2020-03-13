Türkiye'de 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Yarın sabah 08.00'den itibaren bu 9 ülkeye 17 Nisan'a kadar seferler durduruldu.
Bakan Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır." şeklinde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamalarından satır başları...
- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor.
- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.
- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.
- Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.
- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.
- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.
- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.
- Kara yolunda ülkemizde ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.