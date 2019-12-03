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03 Aralık 2019 Salı 14:19:24 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:32:00

Türkiye’ye bir ilki yaşatmışlardı! Aileleri konuştu: Engeli böyle aştık

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’ye şampiyonluk getiren Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar ile dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal’ın aileleri 3 Aralık Dünya Engeliler gününe özel açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak, Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Doğukan Coşar dünya şampiyonu ve Mehmet Can Topal ise dünya ikincisi oldu.

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’ye şampiyonluk getiren Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar ile dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal’ın aileleri çocuklarının eğitim süreçlerini aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a anlattı.

“ENGELİ BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLAYALIM”

Oğlu Taha Ahmet Erdem’in başarısının Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyen anne Semiha Erdem, “Çok mutlu ve gururluyuz. Oğlum çok emek verilmiş bir çocuk, hepimizi onurlandırdı. Spora başlayalı dört yıl oldu, engelli çocuklar spor yapabilir. Aileler yeter ki çocuklarının ilgi duyduğu alanı keşfetsinler ve sabretsinler. Bunun dışından her şey kendiliğinden oluyor. Taha Ahmet’le hep hayatın içerisinde olduk, sosyal yaşamdan soyutlanmadık. Engelleri bir gün değil, her gün hatırlayalım.” şeklinde konuştu.

“TOPLUMDA ENGELLİ BİREY GÖRÜNCE ONA TUHAF TUHAF BAKMASINLAR”

Toplumda engellerin kaldırılması gerektiğini belirten 81 kiloda dünya şampiyonu olan Doğukan Çoşar’ın babası Mehmet Çoşar, “Çok mutluyum, insanların bu duyguyu tatmalarını istiyorum. Doğduğu günden beri oğlumu normal insanlardan hiç ayırmadım. Normal bir çocuk gibi davrandık ve öyle yetiştirdik. Spora 3 yıl önce antrenörü sayesinde başladı. Toplum engellileri biraz daha iyi görsün. Engelli bireyleri görünce onlara tuhaf tuhaf bakmasınlar. Bir baba olarak bu çok zoruma gidiyor. Esas engelli olan onlar.” dedi.

“ÇOĞU AİLELER ÇOCUKLARINI DIŞARI ÇIKARTMIYOR”

Engelli çocukların toplumla beraber sosyalleşmesi gerektiğini sözlerine ekleyen dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal’ın annesi Evşen Topal, şöyle konuştu:

“Çocuğumuz 10 yaşından sonra spora yönlendi. Atletizm, koşu ve yüzme alanında birincilikleri var. Down sendromlu olduğu için çabuk hastalanıyordu, bu yüzden yüzmeyi bırakmıştık. Daha sonra koşuya yönlendi ve Türkiye’de koşu alanında ikinci oldu. 3 senedir de judo yapıyor, haftanın 3 günü hiç aksatmadan antrenmanlara götürdük, başarısını aldık çok şükür.

Çoğu aileler çocuklarını dışarı bile çıkartmıyor. Biz çocuğumuzu her fırsatta parka götürdük. Engeli böyle yaparak aştık. Çocuğum her ortama girebiliyor ve kimseden utanmıyor. Ailelere tavsiyem çocuklarını eve kapatmasınlar; eğitime, spora yönlendirsinler.”

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