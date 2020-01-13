Türkiye Ümmü Gülsüm'ü konuştu! Sessiz zaferle kalpleri de kazandı

FARKLI FORMAT UYGULANDI

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de önceki akşam bir ilk yaşandı. Konuşma yetisi olmayan Ümmü Gülsüm için programda farklı bir format izlendi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu sorulara şıkların yer aldığı kağıtlarla cevap veren genç kız, diyalogları da yazı tahtasıyla kurdu. 12’nci soruda yarışmadan çekilerek 125 bin lira kazanan Ümmü Gülsüm, yaşam enerjisi ve başarısıyla sosyal medyada gündem oldu.

FARKLI FORMAT UYGULANDI

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu genç kız, Twitter'da da 'trend topic' listesine adını yazdırırken binlerce kişi tebrik mesajları yayımladı. Artvin'de bir resmi kurumda görev yapan Ümmü Gülsüm, başta yakınları olmak üzere tüm hemşerilerinin de gurur kaynağı oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla Ümmü Gülsüm’ü kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN ANKARA'YA ÇAĞIRDI

Başkan Erdoğan, katıldığı yarışma programıyla milyonların sevgisini kazanan Ümmü Gülsüm ile sosyal medya üzerinden görüntülü görüştü. Genç kıza başarılar dileyen Erdoğan, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti

PARAYI KARDEŞLERİNİN EĞİTİMİ İÇİN KULLANACAK

Ümmü Gülsüm, Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘kazandığın parayı nerde kullanmak istiyosun’ sorusu üzerine Sakarya Üniversitesi’nde tıp ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik okuyan ikiz kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirtti.

Ümmü Gülsüm, 250 bin lira ödüllü "Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır" sorusunu görüp yarışmadan çekildi. Doğru cevap, şıklardaki 'yedinci' seçeneğiydi.