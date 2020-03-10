  • Bist 100
    103000
  • Dolar
    6,1281
  • Euro
    6,9800
  • Altın
    327,6930
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yeni tip koronavirüs vakaları Balkanlar'da da artıyor Yeni tip koronavirüs vakaları Balkanlar'da da artıyor
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi
Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor
Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı
KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu KHK'lilere uygulanan ek tedbirler için OHAL Komisyonu'na başvuru yolu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı Pakdemirli: Avrupa mültecilere karşı aldığı önlemleri virüse karşı alsaydı bu tür elim bir hadiseyle sarsılmayacaktı
Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı
Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması
Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı Hindistan halkı koronavirüsü temsil eden kuklayı yaktı
Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırmaya devam ediyor Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırmaya devam ediyor
Dünya borsaları şokta! 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası Dünya borsaları şokta! 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası
Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
Akaryakıtta beklenen indirimi Erdoğan açıkladı! Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim yapılacak Akaryakıtta beklenen indirimi Erdoğan açıkladı! Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim yapılacak
İki dakika önce 'Tokalaşmayın' demişti... Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı İki dakika önce 'Tokalaşmayın' demişti... Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' uyarısı yaptıktan sonra el sıkıştı
Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması
Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: Ceset yok ama cinayet var Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: Ceset yok ama cinayet var
70 kişi enkaz altında kalmıştı. Çin'den üzücü haber geldi 70 kişi enkaz altında kalmıştı. Çin'den üzücü haber geldi
Başkan Erdoğan'dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar
KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e çıktı İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e çıktı
Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 15:30:58 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:32:30

Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor

Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya Türkiye insani yardımda bulunuyor.

Türkiye, Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya yardım elini uzatıyor.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce kişi, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında bekliyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınında bekleyen binlerce sığınmacıya Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor.

Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken sığınmacıların duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Suriye uyruklu Abdülvahap Elalavış (31) AA muhabirine, savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını belirten Elalavış, "Yunanistan bize zulmediyor. Sınırı geçerek Avrupa'ya geçmemize izin vermiyor. Burada bize çok iyi davranıyorlar. 5 çocuğum var onların bezini, temizlik malzemesini, yemeği verdiler. Türkiye'den Allah razı olsun. Esed bizi bombaladı, öldürdü. Erdoğan'dan, Türkiye'den Allah razı olsun. İyi ki Türkiye var." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Kamuran Karvan (20) da ülkesinden savaş nedeniyle kaçtığını anlattı.

Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Karvan, "Sınırı geçmek istiyoruz ama Yunanistan izin vermiyor. Bize gaz atıyor, dövüyor. Kadın ve çocuklar yaralanıyor. Yunanistan bunun hesabını Allah'a verecek. Türkiye bize çok iyi davranıyor, Allah razı olsun." dedi.

"Hayatımızı kazanmamız gerekiyor"

Suriye uyruklu Salih Ayozzo (22) ne pahasına olursa olsun sınırı geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek, "Yunanistan yeter ki kapıyı açsın bize, açmıyorlar. Bizim üzerimize ateş ediyorlar. Benim önümde ölen ve yaralananlar oldu. Durumumuz çok kötü. Savaştan kaçtık. Yunanistan'ı geçip Avrupa'da hayatımızı kazanmamız gerekiyor. 9 yıldan beri savaşın içindeyiz." şeklinde konuştu.

Ayozzo Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını ifade ederek teşekkür duygularını dile getirdi.

Çocukları travmadan uzaklaştırıyor

Sınırı geçerek Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar, Yunan sınır polisinin gaz bombalı müdahalesine maruz kalıyor. Bu müdahaleden en fazla, aileleriyle bu yolculuğa çıkan çocuklar etkileniyor.

Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan "Mobil Çocuk Dostu Tırı"ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaldıkları çadırlardan tıra gelen çocuklar, uzman personel eşliğinde aktiviteler yapıyor. Sığınmacı çocuklar, bu etkinliklerle yaşadıkları olumsuzluklardan bir nebze uzak kalıyor.

"Çocukların çocuk hissettikleri tek yer"

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Onur Kutay Özertürk, tırda günde yaklaşık 100 çocuğa hizmet verdiklerini söyledi.

Tıra ilginin yoğun olduğunu dile getiren Özertürk, çocukların kendini çocuk hissedebileceği tek yerin hazırladıkları tır olduğunu, ailelerin de bu nedenle evlatlarını buraya gönderdiğini ifade ederek, "Seanslarımız yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Gaz bombası atılması halinde çocukları dışarı bırakmıyoruz. O durumda onları burada daha fazla tutmamız gerekiyor." dedi.

Özertürk, tırda çocukların travmadan uzaklaşmalarını sağlayacak çocuk oyunları ve boyama etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER