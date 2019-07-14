Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? KPSS lisans sorusunun yanıtı haberimizde!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştiriliyor. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu az önce tamamlandı. İlk oturumun ardından adaylar sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. KPSS lisans sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

TÜRKİYE’NİN İLK SONDAJ GEMİSİNİN ADI NEDİR?

İlk sondaj gemsinin adı Fatih’tir.

YAVUZ, İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ OLDU

20 Haziran’da Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kocaeli'den Akdeniz'e uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin özelliklerini şöyle anlattı:

"6. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi’nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Gemimiz 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor. Dinamik Pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Gemimiz çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor. Her iki kuleyi de sondaj ekipmanlarıyla donattık. Böylece operasyon gücümüzü ikiye katladık."

Yapılacak bütün operasyonların uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştirileceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız. Teknik ve teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Fatih gemimizden edindiğimiz 'know how'ın katkısı ve uluslararası eğitim ve iş becerisine sahip mühendislerimizin özverisi sayesinde Yavuz daha büyük bir özgüvenle denizlere açılmaya tam anlamıyla hazır. KKTC'nin Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. Türk ve yabancı yaklaşık 140 personelimiz sondaj boyunca emeklerini ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak."