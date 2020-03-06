06 Mart 2020 Cuma 18:25:51 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:27:12
Türkiye İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.19'da meydana gelen depremin merkez üssü İran'ın Khoy bölgesi olarak açıklanırken, depremin derinliğinin yaklaşık 7 kilometre olduğu duyuruldu.
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