Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Ah Zaman parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ, Katakulli parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Yılın İş Adamı Ödülü’nün sahibi Uğur Kısakürek

1973 yılından bu yana Erkek Giyiminde moda ve trendleri oluşturan ve son yıllarda ardı ardına açtığı yurt dışı mağazalarıyla Piserro’yu uluslararası bir marka haline getiren Uğur Kısakürek, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İş Adamı Ödülü’nün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan KISAKÜREK; “Akdeniz bölgesinin incisi Kahramanmaraş’tan hepinize saygı ve sevgiler. Temel ilkesi kalite ve markalaşma olan Piserro’ muzun, bu ödülle beraber misyon ve vizyonunu daha ileriye götürerek gelecek yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Bu güzel İstanbul akşamında bu mutlu günümüze ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

Yılın İnovasyon Lideri Mimarlık Markası Ödülü Yüksek Mimar Fatih Demir’in

Farklı kullanım amaçlarına dönük, form ve fonksiyonun bir arada olduğu, bulunduğu lokasyonlarda emsal değerinde gösterilen projelere attığı imzayla son yıllarda Türk Mimarlığında adından söz ettiren Yüksek Mimar Fatih Demir, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovasyon Lideri Mimarlık Markası Ödülü’nün sahibi oldu.

Yüksek Mimar Fatih Demir, gecede ödülünü alırken; “Bizleri bu ödüle layık gören tertip heyetine, titizlikle projelere verdiğimiz değeri görüp bu ödülü verdikleri için teşekkür ediyorum. Sizleri sahnede yıllardır severek izliyoruz, sizler sahnede sanatınızı icra ederken bizde aslında masa üstünde kağıtlarla kalemlerle icra ediyoruz. Duygularımızı çizgilerle ifade etmeye çalışıyoruz. Sizlerin içerisinde huzur bulacağı mekanları üretmeye çalışıyoruz. Gecesini gündüzüne katan dev bir ekibim var hepsine çok teşekkür ediyorum. Eğer ekibim olmasaydı Selim Bey olmasaydı bu projeleri sizlerle buluşturamazdık. Bu misyonu daha ileriye taşımak için daha çok çalışacağız, Türk Mimarlık sanatında adından söz ettiren uluslararası çapta projeler üretmeye inşallah devam edeceğiz. “ dedi.

Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü Dia Yazılım’ın

Geliştirdiği yazılım çözümleriyle farklı sektörlerden gerek özel gerekse kamu kurumlarının çeşitli iş ihtiyaçlarını her yönüyle karşılamayı başaran Dia Yazılım, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü’nü kazandı.

Dia Yazılım adına Genel Müdür Süha Onay ödülü alırken; “Bu ödülü Dia Yazılım’a layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Zor bir iş ama bir o kadarda keyifli bir iş yapıyoruz teknoloji geliştiriyoruz. Ülkemizin firmalarını bulut teknolojisine taşıyor hem maliyetlerini düşürüyor hem de verimliliklerini arttırıyoruz. Bu ödülde katkısı olan ar-ge mühendislerimize, yurt çapında yayılmış 200’ü aşkın değerli iş ortaklarımıza ve değerli müşterilerimize çok teşekkürler. Bu ödülü onlar adına alıyorum. “dedi.

Yılın En İyi Çıkış Yapan İnşaat Markası Ödülü Erk Gyo’nun

Sektörde geride bıraktığı 31 yıla birbirinden özel projeler sığdıran ve Kayseri’de yapımını devam ettirdiği 38. Cadde projesiyle sektöre yüksek standartlar kazandıran Erk Gyo Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan İnşaat Markası Ödülü’nü kazandı.

Törende şirket adına ödülü alan Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Doğan; ‘’Genel prensibimiz olan her ne iş yapıyorsan yap en iyisini yap vizyonuyla hareket eden firmamız, 31 yıldır her projesinde edinmiş olduğu tecrübeleriyle daha iyisini yapmaya devam edecektir. ERK GYO ailesi olarak, bu ödülü bize layık görenlere çok teşekkür ederiz. Yönetim kurlu başkanımız babam Erkay Doğan’a da buradan çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Yılın İnovatif Peyzaj Markası Ödülü BioArt’ın

Her İklim ve Coğrafyada Güvenle Sloganıyla yola çıkan, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği projelerle sektöründe uluslararası bir marka olma yolunda ilerleyen BioArt, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın İnovatif Peyzaj Markası Ödülü’ne layık görüldü.

BioArt’ın ödülünü Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Yeşil ve Ekrem Bulut birlikte aldı. Erdal Yeşil ödülünü alırken;’’ Bioart ailesi olarak yıllar önce bu yola çıkarken her iklim ve coğrafyada sürdürülebilir, sağlam, ekonomik, kaliteli ve estetik projelerle yola çıkmıştık. Şükürler olsun birinci 5 yılımızda bunların hepsini gerçekleştirdik. İkinci beş yılımızdaki ana hedefimiz; özellikle Türkistan coğrafyasında ve Avrupa ülkelerinde biyolojik gölet sektöründe, sektörün aktör firması haline gelmek istiyoruz. Bunun içinde bu işe emek vermiş çok güçlü bir kadromuz var.’ diyerek sahneye şirket ortağı Ekrem Bulut’ u da davet etti.

Sahneye çıkan Bulut: ‘’Burada olmak gerçekten heyecan verici, BioArt ailesi olarak öncelikle Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yaptığımız biyolojik gölet uygulamaları ile yoğun bir yılı geride bıraktık. Bugün burada olmak böyle bir ödüle layık görülmek bizim için gerçekten mutluluk verici. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve projelerinde biyolojik göletlere yer veren değerli peyzaj mimarlarımıza teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

Sağlık Turizmine Katkı Ödülü Bella Grup’un

Sektöründe yakaladığı uluslararası başarıyla, Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden on binlerce turisti Türkiye’ye çekmeyi başaran Bella Grup Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Sağlık Turizmine Katkı Ödülü’nü kazandı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Kaplan ve Yeliz Yayla sahneye birlikte çıkarken, ödül konuşmasını yapan KAPLAN; ‘’Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ortağım Yeliz Yayla benim için çok önemli… Bu muhteşem hikâyeye birlikte devam ediyoruz. O’na çok teşekkür ediyorum benimle bu yola devam ettiği için. Bu proje bizim için çok önemliydi. Avrupa standartlarına yaklaşmak istiyorduk ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Şu an Avrupa’da 9 ülkeyle çalışıyoruz. Hedefimiz tüm dünya olacak inşallah… Buradan ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkes çok profesyonel yapıyor işini.’’ ifadelerini kullandı.

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu Ödülü Yapıkent Grup’un

Yatırım yılı ilan ettiği 2019’da sağlıktan turizme farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla Yapıkent Grup, Yılın En İyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu Ödülü’nün sahibi oldu.

Törende ödülü alan Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi İkram Erez; ’’Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz Yapıkent olarak birkaç şirket grubuyuz. Bildiğiniz üzere Türkiye’de bir maddi durgunluk var ama biz yatırımlarımızı durdurmadık, devam ettik. Yeni sektörlere ve yeni işlere adım attık ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu başarıda ortaklarımın ve Yapıkent ailesinin emeği çok büyük. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.



Yılın Tarihi Lezzet Markası Ödülü Tatbak’ın



1960’tan bugüne değişmeyen lezzetlere, damak çatlatan tatlara ev sahipliği yapan Tatbak, geleneksel lezzetlerin yanında sunduğu birbirinden özel inovatif lezzetlerle Yılın Tarihi Lezzet Markası Ödülü’nü kazandı.

Şirket Yönetim Kurulu başkanı Fatih Katıkçı; ‘’İş dünyasının kıymetli üyeleri ve saygıdeğer misafirler hepinize iyi akşamlar diliyorum. Küçük yaşta Gaziantep’te babasını kaybedip mesleğe en alttan başlayan, hayalleri doğrultusunda 1951 de İstanbul’a gelen ve 1960 yılında 3 masayla Tatbak’ı kuran babam Hasan Katıkçı’ya 60 yıllık bu lezzet serüveninde büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarımıza ve bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ederim. Bu ödülü onlar adına almak benim için çok büyük bir onurdur. Büyüklerimizden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak ve bu ödüle layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı Tatbak ailesi olarak söz veririz.’’ diyerek ödülü aldı.