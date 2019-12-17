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17 Aralık 2019 Salı 14:43:16 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 15:08:41

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni 10 Aralık’ta Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın sunumuyla Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşti.

İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı Türkiyeİnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Ah Zaman parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ, Katakulli parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. 


Yılın Lider İş Kadını Ödülü Vildan Kumrulu’nun

Serum alanında %50’lik pazar payı ile sektörüne liderlik eden Polifarma İlacı, 1000’e yakın çalışanı ile 20’den fazla ülkeye ihracat yapan uluslararası bir markaya dönüştüren Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Yüksek Mühendisi Vildan Kumrulu kadın girişimcilere ilham veren, sıfırdan zirveye çıkan başarı öyküsüyle Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Lider İş Kadını Ödülü’nün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Vildan Kumrulu: ‘’Biz serum üreticiyiz, damarın her şeyine hitap ediyoruz. Serumdan başlıyoruz ayıltıyoruz, bayıltıyoruz. Ama stratejik bir iş yapıyoruz. Ekibimle bu işi başardığım için çok onurluyum. 2020’ler de daha fazla ülkeye ihracat yapmayı umuyoruz. Bu başarı sadece benim değil, 911 kişilik bir ailenin annesiyim, ablasıyım ve onların modelleriyim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Buradan yanımda olduğunu hissettiğim sevgili eşim, onursal başkanım Eczacı Necdet Nuri Kumrulu’yu buradan saygıyla anıyorum, ruhun şad mekânın cennet olsun. “dedi.

Yılın İnovatif İçecek Markası Ödülü Beypazarı Doğal Maden Suyu

1957 yılından bugüne üretimini gerçekleştirdiği doğal maden sularıyla sektörünün jenerik markası haline gelen Beypazarı Doğal Maden Suyu, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde Yılın İnovatif İçecek Markası Ödülü’nün sahibi aldı.

Yılın Makine Sektörü İnovatif Marka Ödülü Beneks Makine’nin

Makine sektöründe 30 yılı geride bırakan ve üretimini gerçekleştirdiği son teknoloji inovatif ürünlerle uluslararası makine üreticileri arasında kendine yer edinmeyi başaran Beneks Makine, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Törenin de Makine Sektörü Yılın İnovasyon Markası Ödülü’nü aldı. 
Beneks Makine adına ödülü alan Elfize Birben: ‘’ Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Bey maalesef geceye katılım sağlayamadı. Onun yerine ödülü almaya biz geldik. Beneks makine olarak 31 yıldır bu sektördeyiz ve çok güzel işler başardık. Biliyorsunuz ki ileriki yıllarda su savaşları başlayacak. Bizde bu bilinçle sudan ve enerjiden tasarruf ettiren makineler yapıyoruz. Beneks olarak çok büyük bir aileyiz ve arkamızda çok büyük bir ekip var. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum.’’ Dedi

Lojistik Yazılımları Yılın İnovasyon Markası Ödülü Doa Bilgi Teknolojileri’nin

2007 kurulan Doa Bilgi Teknolojileri, lojistik sektörlerindeki kuruluşların tüm iş gereksinimlerini karşılayan; müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkileri düzenleyen Lojisoft yazılımıyla Lojistik Yazılımları Yılın İnovasyon Markası Ödülü’nün sahibi oldu. 

Sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Doğaner; ‘’Türkiye dünya lojistiğinin merkezinde bulunan bir ülke biliyorsunuz. Ondan dolayı devletimiz bu anlamda çok büyük ve ciddi yatırımlar yapıyor. Bizde onu destekleyebilmek adına uzun yıllardır teknolojik anlamda ürünler geliştiriyoruz. Amacımız daha ileriye gitmek ve daha iyi işler yapmak.’’ diyerek ödülünü aldı.

Beypazarı Doğal Maden Suyu adına gecede sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan; “Böylesine güzel bir gecede imzamız olduğu için çok mutluyuz gururluyuz. 63 yıldan beri doğallığı saflığı ve sağlığı sunuyoruz. Masalarınıza getiriyoruz sağlıklı olmanız için… Ne yazık ki Türkiye’mizde çok fazla tercih edilen bir içecek olmadığını düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Avrupa’da kişi başı 180 lt tüketilirken Türkiye’mizde bu rakam 12/13 lt mertebesinde. Arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de 33 firma içinde lideriz. “ diyerek ödülünü aldı.

Yılın Lüks Konut Projesi Northland Ankara seçildi

İnşaat sektöründe hayata geçirdiği markalı ve lüks konut projeleriyle adından başarıyla söz ettiren İntegra Yapı,form ve fonksiyonun bir arada olduğu modern mimarisi, ferah yaşam alanları ve lüks detaylarıyla dikkat çeken Northland Ankara Projesi ile Yılın Lüks Konut Projesi Ödülü’nün sahibi oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu ödülünü alırken; “Biz Northland’ı sadece konut değil yaşam alanı olarak planladık. Büyük bir hayal kurduk, bu hayali başta ortağım Tolga Yetkili Şekerci ve Mimarımız Evren Yiğit’le beraber planladık. Bu ödülü de hem onlar hem de Northland ailesi adına alıyorum. “dedi.

Yılın En İyi Eğitim Markası Ödülü Kavram Eğitim Kurumları’nın 

36’sı okul ve 65’i kurs merkezi toplamda 101 eğitim kurumuyla Türk Eğitim sektörünün önemli markaları arasında yer alan Kavram Eğitim Kurumları, Yılın En İyi Eğitim Markası Ödülü’nün sahibi oldu.

Kavram Eğitim Kurumaları adına ödülü alan CEO Ümit Kalko: ‘’1974 yılında kurulmuş, bugüne kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde 1 milyona aşkın mezun vermiş ve 45. yılında dahi hala Yılın En İyi Eğitim Markası ödülünü alan bir eğitim markası Kavram. Buradan bu başarıda çok emeği olan başta onursal başkanımız Bahattin Durmuş’a ve bu ödülü almamızda emeği geçen 101 şubemizde çalışan Kavram ailesine çok teşekkür ediyorum.’’ Dedi

Yerli Savunma Sanayi Yılın İnovasyon Markası Ödülü KLC Savunma’nın

Yerli ve milli ürünler geliştirip üretme hedefiyle 2017 yılında kurulan KLC Savunma Sanayi, kısa sürede yakaladığı başarı ivmesiyle, sektörün önemli oyuncularının çözüm ortağı olmayı başararak Yerli Savunma Sanayi Yılın İnovasyon Markası ödülünün sahibi oldu. 

Gecede şirketi adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Kılıç; “Tamamen milli ve vatani duygularla girmiş olduğumuz savunma sanayisinde bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için müteşekkirim… Sektördeki güzide firmalarımıza inovatif çözümler üretmeyi hedefledik bu uğurda da bizi ödüllendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu ödülü yatırım ortağımız olan Halk Bankası adına da alıyorum. “ dedi.

Yılın E-Dönüşüm Projesi Ödülü Aselsannet’in

Sivil kurum, kuruluş ve son kullanıcıların elektronik ve haberleşme cihazları gereksinimlerini karşılamak amacıyla faaliyetlerine başlayan AselsanNet, gerçekleştirmiş olduğu Elektronik Beton İzleme Projesi ile Yılın E-Dönüşüm Projesi Ödülü’nün sahibi oldu. 

Törende ödülü alan Şirketin Satış Müdürü Tuluğ Ergün; “Genel müdürümüz İsmail Karahan’ın iştirak edemediği bu güzel gecede böyle değerli bir ödülü almaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Sevinç ve memnuniyetle aldığımız bu ödül 2004 senesinde kurulmuş olan şirketimiz AselsanNet’in ne kadar doğru bir yolda olduğuna ilişkin güzel bir emaredir. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’mizde AselsanNet olarak bize desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Savunma Sanayi Başkanlığı’mıza teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyorum. Bir Aselsan firması olan AselsanNet’in bundan sonra da inovasyona ve gelişime katkılarını sürdüreceğini aktarmak isterim.“ dedi.

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