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03 Aralık 2019 Salı 16:43:14 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 16:44:13

Türkiye Helal Fuarı'nda 50 ülke vitrine çıktı

Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Ete "Önümüzdeki yılki hedefimiz organizasyonun yine büyüyerek devam etmesi, helal konusundaki farkındalığın artması, Türkiye'nin helal pazarı içerisindeki payının daha yukarılara taşınması." dedi.

"7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" ve "5. Dünya Helal Zirvesi", İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda 50 ülkenin ürün ve stant katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonun düzenleyicisi Discover Events'tan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen tek helal fuarı olan İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın yedincisi, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Fuarı'nın bu yıl 40 bine yakın ziyaretçisi oldu. 75’ten fazla ülkeden delegasyon katılımı gerçekleşti. 50 ülke, ürünleriyle ve stantlarıyla Helal Expo Fuarı'nda ve profesyonel zirve katılımcılarıyla Helal Zirvesi'ndeki yerini aldı.

Bu yıl 10 ülkeden 270 aşçının katılımıyla Uluslararası Aşçılar Kupası'nın da gerçekleştiği etkinlikte, farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı. 7 bölgeden 40 ilin mutfağının da tanıtıldığı Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası kapsamında, helal gıda standartlarından oluşan lezzetli yemekler yapıldı ve yöresel yemekler tanıtıldı. 

Yabancı ülke bakanlarından fuara yoğun ilgi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Discover Events'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete, şunları kaydetti:

"Geçen yıla oranla bu yılki organizasyon büyüyerek devam etti. Bu yıl yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Yurt dışı katılım sayısı fazlalaşırken, yurt içi katılım da aynı şekilde artış gösterdi. 50'nin üzerinde ülke stant pavilyonlarıyla Helal Expo'ya katıldı. 75'in üzerinde ülke delegasyonları ile katılım sağlarken, bu yıl Nijerya Dışişleri Bakanı, Filistin Ticaret Bakanı, Senegal Ticaret Bakanı, Somali Tarım Bakanı, Tataristan Ticaret Bakanı gibi yabancı bakanın katılımı yüksek düzeyde gerçekleşti. Tataristan Ticaret Bakanı Taliya Minullina ile iyi niyet anlaşması yaptık. İnşallah bu da hayırlara vesile olur. Önümüzdeki yılki hedefimiz organizasyonun yine büyüyerek devam etmesi, helal konusundaki farkındalığın artması, Türkiye’nin helal pazarı içerisindeki payının daha yukarılara taşınması. Ayrıca, ülkemizde zaten helal hassasiyeti dikkate alınarak yapılan üretimin aynı şekilde ihracatımıza da yansıması."

“Yurt dışıyla franchise anlaşması yapan firmalar oldu, mutluyuz”

Yunus Ete, fuar ve zirvenin SMIIC iş birliği sayesinde belirlenen standartların tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Ete, "B2B görüşmeleri çerçevesinde yurt dışından 500’e yakın yatırımcı, yurt içinden de önemli distribütörler, satın almacılar ve marketlerin katılımı ile önemli görüşmeler yapıldı. B2B’lere ilgi her yıl artarak devam ediyor. Bu yıl ‘fashion street’ dediğimiz bir alan oluşturduk ve muhafazakar tekstil üzerine faaliyet gösteren firmalara yer verdik. Bu alanda girişimci olan firmalar ciddi anlamda siparişler aldı. Ticari açıdan verimli adımlar atıldı. Endonezyalı katılımcımız iki büyük anlaşma sağladı. Discover Events olarak biz de önemli teklifler aldık, bu bağlamda 2020'de yurt dışı faaliyetlerimizi artırmaya odaklanacağız. Tataristan hükümeti ile yoğurt üretimi yapan Türk katılımcımız güzel bir anlaşma sağladı. Orada ayran üretimine başlayacaklar. Osmanlı Tulumbacısı yurt dışında iki bayilik aldı, diğer bir katılımcı firmamız Safran ise iki ayrı ülkeye inovatif safran ürünleri için ihracat anlaşması sağladı. Yurt dışıyla franchise anlaşması yapan firmalar oldu, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt de 2019 yılının hem satın almalar hem de katılım anlamında çok verimli geçtiğini, özellikle yabancı katılımcı bakımından herkesin fuardan memnun kaldığını belirtti.

(AA)

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