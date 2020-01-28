28 Ocak 2020 Salı 23:40:27 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 23:42:05
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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