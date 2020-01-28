Türkiye beşik gibi sallanıyor! Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.