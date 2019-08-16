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16 Ağustos 2019 Cuma 13:06:16 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:08:23

Türkiye bayramda 'yollara düştü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı süresince havalimanlarından 3,7 milyon yolcunun hizmet aldığını, 4,1 milyon yolcunun otobüsle, 2,5 milyon vatandaşın da trenle seyahati tercih ettiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince hava, kara, demir yolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bayramda havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 474 bin 536, dış hatlarda 2 milyon 234 bin 627 olduğunu aktaran Turhan, havalimanlarında toplamda 3 milyon 709 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

Turhan, havalimanlarının uçak trafiğinin ise iç hatlarda 10 bin 113, dış hatlarda 13 bin 544 olarak gerçekleştiğini, böylece toplamda 23 bin 657 uçağa, aynı dönemde 7 bin 280 üst geçiş trafiğine hizmet sunulduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının da iç hatlarda 248 bin 613, dış hatlarda 799 bin 664 olmak üzere toplamda 1 milyon 48 bin 277 olduğunu vurgulayan Turhan, "Uçak trafiği de iç hatlarda bin 614, dış hatlarda 5 bin 64 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan toplamda 6 bin 678 uçağa hizmet verildi." dedi.

Turizme yönelik havalimanlarında yoğunluk

Turhan, Kurban Bayramı tatili boyunca turizme yönelik havalimanlarının yolcu trafiğinin iç hatlarda 474 bin 108, dış hatlarda 1 milyon 103 bin 92'yi bulduğunu, bayram boyunca turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda 3 bin 389, dış hatlarda 6 bin 164 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Turizme yönelik havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının Antalya Havalimanı'nda toplamda 893 bin 170'i bulduğunu belirten Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 110 bin 319'u dış hat yolcusu olmak üzere toplam 152 bin 631, Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda da 67 bin 926'sı iç hat yolcusu olmak üzere toplam 127 bin 553 yolcunun hizmet aldığını bildirdi.

Bakan Turhan, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda ise 8 bin 925 iç hat, 15 bin 332'si dış hat olmak üzere toplamda 24 bin 257 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini ifade etti.

"Otobüslerle 4,1 milyon yolcu taşındı"

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 270 bin 670 sefer yaparak toplam 4 milyon 163 bin 934 yolcu taşıdığını aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Günlük ortalama sefer sayısı, bayram öncesi sefer sayılarına göre yaklaşık yüzde 18 artışla 22 bin 555'e ulaştı. Taşınan yolcu sayısında ve doluluk oranlarında da sefer başına yaklaşık yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Bakanlığımızca yayımlanan genelgeyle otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı."

Turhan, İstanbul'dan 515 bin 532, Ankara'dan 268 bin 330 yolcunun başka yere seyahat etmek için otobüse bindiğini, İstanbul'a 366 bin 246, Ankara'ya 245 bin 734 yolcunun geldiğini bildirdi.

Taşınan yolcuların il nüfusuna göre oranlamasına dikkati çeken Turhan, Karabük ve Yalova'nın yüzde 8'inin otobüsle şehirden ayrıldığını belirtti.

Turhan, yılın başından bugüne yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının toplam 2 milyon 982 bin 683 sefer yaptığını ve bu seferlerle toplam 50 milyon 804 bin 3 yolcu taşındığı kaydetti.

"Demir yolunda 3 bin 864 seferle 2,5 milyon yolcu taşındı"

Demir yollarında Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlere ek sefer ve vagonlara ilave toplam 31 bin koltuk kapasitesi sağlandığını anlatan Turhan, sadece YHT'lerde değil, konvansiyonel ve bölgesel trenlere de talepler doğrultusunda çeşitli tiplerde vagonlar ilave edildiğini söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle bin 46 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, ana hat trenlerde 105 bin, bölgesel trenlerde 320 bin, YHT'lerde 170 bin olmak üzere Marmaray ve Başkentray ile birlikte toplamda 2,5 milyon yolcunun taşındığına dikkati çekti.

Bakan Turhan, "Geçen yılki Kurban Bayramı'na göre taşınan günlük ortalama yolcu sayısında ana hat trenlerde yüzde 19, bölgeselde yüzde 48 ve YHT'lerde yüzde 35 artış oldu." diye konuştu.

Bakan Turhan, böylece toplamda 3 bin 864 yolcu tren seferiyle 2,5 milyon vatandaşın demir yollarıyla seyahat ettiğini aktardı.

(AA)

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