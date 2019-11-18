Türkçe öğrenmek için  tezgah açtı

Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden kadın ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı’nda tezgah açıyor.

'PAZAR DİLİNİ ÖĞRENDİM'

İki seneden beri Urla'da olduğunu anlatan Ursula C, “Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türklerin içinde Türkçe konuşuyorum. İnsanlarla konuşmalarım, ilişkilerim daha iyi oldu. Aynı zamanda insanlarla görüşmek, güzel ilişkiler kurmak için Türk kültürünü öğreniyorum, gelenekleri görüyorum” dedi. Urla’yı çok sevdiğini, evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilendiğini belirten Ursula C, pazar dilini öğrendiğini belirterek “Öğrendiğim cümleler; buyurun, ne istiyorsunuz, kaç kilo istiyorsunuz, teşekkür ederim, iyi günler gibi kelimeler” ifadelerini kullandı.

HEM ALIŞVERİŞ HEM SOHBET

Pazara alışveriş yapmak için gelen mahalle esnafı Ahmet Çınar da, “Ursula başka yerden gelmiş. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Biz de hem alışveriş yapıyoruz, hem de sohbet ediyoruz” yorumunda bulundu.