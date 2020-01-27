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27 Ocak 2020 Pazartesi 19:08:58 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:16:18

TürkAkım'dan ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ay başında faaliyete geçen TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküplük doğal gazın yüzde 54'ü Türkiye'ye, yüzde 46'sı ise Bulgaristan-Türkiye sınırına gönderildi.

Rus gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderen TürkAkım'ın açılışı 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti.

AA

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