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02 Şubat 2020 Pazar 18:19:10 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 18:21:21

Türk sinemasının "Ömercik" lakaplı oyuncusu Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Ömercik" lakaplı sinema oyuncusu Ömer Dönmez'in cenazesi, Üsküdar Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Ömercik" lakaplı, sinema oyuncusu Ömer Dönmez, 60 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. 

Dün akşam saatlerinde evinde vefat eden Dönmez'in cenazesi, Üsküdar Selimiye Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.

Sanatçının cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra aralarında Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun ve Yavuz Karakaş'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce de annelerini kaybettiklerini belirterek, kardeşiyle yıllardır birlikte yaşadıklarını söyledi.

"Seveni çokmuş, o yüzden bir yanımız mutlu"

Özdinç, Dönmez'in KOAH hastası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herhalde dün akşam ilacına yetişememiş. KOAH da kalbini tetiklemiş. Ömrü bu kadarmış demek ki, emir büyük yerden. Allah razı olsun benim kardeşimin cemaatine baksanıza, ne kadar çok. Çok seviliyormuş benim kardeşim, bütün Türkiye ağlıyor. Mekanı cennet olsun."

Sosyal medya paylaşımıyla dayısının vefatını duyuran oyuncunun yeğeni Tolga Acar da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Seveni çokmuş, o yüzden bir yanımız mutlu. Acımız büyük. Bizim her günümüz birlikte geçerdi, yakın otururduk. Onun için ilk haberi de ben aldım. Beni arayıp nefes darlığı çektiğini söylemişti, 1 dakikalık bir mesafede bile değildim. Gittiğimde cesediyle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Ediz Hun ise Dönmez'in film çektikleri dönemlerde hep oğlu rolünde olan pırıl pırıl bir çocuk olduğunu vurgulayarak, "Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürprizler oluyor. Ama zor bir hayat yaşadı. Daha henüz genç sayılabilecek bir zaman diliminde aramızdan ayrıldı. Çok hoş bir çocuktu, efendi ve kibardı." şeklinde konuştu.

Hun, Dönmez'in çocuk olarak çok başarılı bir sanatçı olduğunu, ancak belli bir yaştan sonra prodüktörler tarafından tercih edilmediğini, kendisine yatırım yapılsaydı çok daha iyi olabileceği yorumunu yaptı.

Ömer Dönmez
"Ömercik" karakteriyle hafızalarda yer edinen Ömer Dönmez 1959'da dünyaya geldi. Sinemaya, kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ve babası senarist Hamdi Değirmencioğlu sayesinde adım atan sanatçı, henüz dört yaşındayken, "Ses" dergisinin açtığı yarışmada "çocuk yıldız" olarak seçildi.

Yeşilçam'a 1965'te "Sevgim ve Gururum" filmiyle giriş yapan Ömer Dönmez, 1970'li yıllara kadar kırka yakın filmde rol aldı.

Usta oyuncu ayrıca "Ayşecik" karakterinin sahibi teyze kızı Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte "Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses", "Ayşecik'le Ömercik" ve "Hayat Sevince Güzel" gibi unutulmayan birçok filme imza attı.

Henüz 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle sol gözünü kaybeden ve bir süre farklı işlerde çalışan Dönmez, 1990'lı yıllardan 2000'li yılların başına kadar birçok film ve dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

(AA)

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