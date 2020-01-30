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30 Ocak 2020 Perşembe 19:16:02 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:16:53

Türk Kızılayı, depremzedelere 68 noktada gıda dağıtıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 68 noktada gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'daki Kızılay Yönetim Merkezindeki faaliyetlere ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Depremin üzerinden 6 günün geçtiğini anımsatan Kınık, Türk milletinin yurdun dört bir yanında Elazığlıların yarasını sarmak için adeta seferber olduğunu söyledi.

Mağdur vatandaşlara her türlü gıda ve barınma temini için çaba gösterdiklerini belirten Kınık, şu ana kadar deprem bölgesinde 2 bini aşkın gönüllüyle hizmet verdiklerini anlattı.

Sahanın her noktasında çalıştıklarını vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Hem Elazığ'da hem Malatya'da yoğun çaba sarf ediyoruz. Temel vazifemiz olan beslenme noktasında mobil mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarımızı 68 noktada dağıtıyoruz. Sabah kahvaltılarında bugün 11 bin kişiye öğle ve akşam yemeklerinde ise yaklaşık 21 bin kişiye yetecek yemek çıkardık. 30 bin civarında 3 öğün verdiğimiz yemek dışında şimdiye kadar yaklaşık 300 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kendi barınma imkanları olan halkımıza ihtiyaç duyabilir diye ulaştırdık. Kumanya vatandaşımıza ulaştırdık."

Her bir depremzedeye ulaşmaya gayret ettiklerini anlatan Kınık, Kızılay'ın şu ana kadar Malatya ve Elazığ'ın en uç noktadaki köylerine kadar ihtiyaç sahibi herkese ulaştığını vurguladı.

Yurt içinden ve dışından bağışçılara desteklerinden dolayı teşekkür eden Kınık, AFAD koordinasyonunda bölgede yürütülen çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA

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