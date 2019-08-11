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11 Ağustos 2019 Pazar 17:37:35 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:40:41

Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor

Kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay, yurt içinin yanı sıra 51 ülkede kurban kesimi gerçekleştiriyor

Türk Kızılay, kurban kesimlerini bu yıl 51 ülkede gerçekleştiriyor. 

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na yoğun ilgi gösterdi. 

Kızılay'a yurt içi ve yurt dışı için vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları, bayram namazının ardından kesilmeye başlandı. 

Yurt dışı için vekaletlerini Kızılay'a veren hayırseverlerin kurbanları Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki 50 ülkede kesiliyor. 

Yurt içinde çeşitli kombinalarda gerçekleştirilen kesimlerinden elde edilen kurban etleri, anlık ve aşevlerindeki dağıtımların yanı sıra konserve haline getirilerek; yurt dışında ise kesim işlemlerinden hemen sonra soğuk zincirde korunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın yardım çalışmalarına büyük destek veren hayırseverlerin, kurban kampanyasına da yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. 

Vatandaşların kurban vekaletleri sayesinde kurban bereketinin dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındığını ifade eden Kınık, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.  

Kızılay'ın merhamet eli dört kıtaya uzanıyor

Türkiye'nin yanı sıra kurban bereketini açlıkla mücadele eden, doğal ve beşeri afetlerden etkilenen Afrika ve Asya ülkelerine de taşıyan Türk Kızılay, Balkanlar ve Güney Amerika'da da kurban kesimlerini gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya düzenleyen Kızılay; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Namibya, Tanzanya, Uganda ve Zimbabve'nin aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan ve Rusya/Tataristan'ın yer aldığı Asya ülkeleri, Filistin, Irak, KKTC, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Yemen'in aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkeleri ile Güney Amerika ülkesi Surinam olmak üzere 50 ülkede vekalet sahipleri adına kestiği kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kurban bereketi yıl boyu yaşatılıyor

İslami şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi veteriner hekimlerce yapıldı. Kesimlerin tamamı Kızılay görevlilerinin gözetiminde, İslami kurallara riayet edilerek, hijyenik koşullarda yapılıyor.

Kızılay, amacına uygun olarak kesimi yapılan yurt içi vekaletlerinin kurban etlerini önümüzdeki günlerde kıyma ve kuşbaşı kavurma konservesi haline getirecek. İşlem tamamlandıktan hemen sonra kurban eti konserveleri, Kızılay'ın ülke geneline yayılmış şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılacak.

Ayrıca, kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili bilgi, vekalet sahiplerine anlık olarak veriliyor. Ayrıca, kurban kesim aşamaları video ile kayıt altına alınıyor. 

AA

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