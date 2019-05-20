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20 Mayıs 2019 Pazartesi 08:36:57 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:55:02

Türk Interpol'ü Sarar çiftini gasp edenlerin yakalanması için devrede

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdi.

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdi.

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar rehin alınarak evleri soyuldu

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi.

Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

(AA)

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