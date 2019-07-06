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06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:45:38 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46:39

Turizm merkezleri emniyetin 'uçan gözü'nde

Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunlaşan trafik, sezon sonuna kadar helikopterle denetlenecek. Gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopter, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği "emniyetin uçan gözü", sezon boyunca asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere yardımcı olacak.

1 Temmuz itibariyle Muğla'da konuşlanan "uçan göz" olarak da nitelendirilen polis helikopteri, gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip.

Turizm sezonu boyunca Muğla Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen helikopter, gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev alacak.

Helikopter, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ile Muğla-Aydın, Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek.

Trafik denetimini yapan özel helikoptere binen AA ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

Durdurulan bazı sürücüler, helikopterden belirlendiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi, ancak uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti. 2 saat süren denetimlerde kural ihlali yapan 36 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetim faaliyetlerini sürdüren helikopter, Ören Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark ederek olay yerine gitti.

Ekipler, yangının yeni başladığını ve önlem alınması gerektiğini Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bildirerek bölgenin koordinatlarını verip yardım talep etti. Kısa sürede bölgeye gelen orman ekipleri de yangını büyümeden söndürerek olası bir facianın önüne geçti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve turistik ilçelerinde yaz sezonunda yaya ve araç trafiğinde büyük artış yaşandığını, bu amaçla turistik güzergahlarda turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleştiğini söyledi.

Helikopterle kaza riski fazla olan bölgeler ve turistik güzergahlarda denetimlerin başladığını vurgulayan Tosun, "Denetimlerde özellikle seyahat esnasında cep telefonu ile konuşan sürücüler, emniyet kemeri kullanmayanlar daha yakından takip ediliyor ve yer ekiplerine anında bildiriliyor." dedi.

Helikopterin Havacılık Dairesi Başkanlığından geldiğini anlatan Tosun, "Helikopter, turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Sadece trafik değil, asayiş ve bölgede yaşanacak olumsuzluklar gibi her türlü olaylarda hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Tosun, amaçlarının vatandaşların kaza yapmadan güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Havacılık Daire Başkanlığı Hava Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli pilot komiser Cemil Gülen de Muğla ve ilçelerinde yaz sezonunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışma yürüteceklerine değinerek, "Sezon boyunca, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi suçlarda karada görev yapan ekiplere yardımcı olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Gülen, genel maksatlı helikopteri ayrıcalıklı yapan özelliğinin gelişmiş kamera sistemi ile gece şartlarında dahi yüksek çözünürlüklü görüntü alarak yakın mesafeden aracın plaka, rengi ve türünü belirleyebilmesi olduğunu vurguladı.

Gülen, eylül ayı sonuna kadar bölgede çalışma yürüteceklerini de belirtti.

(AA)

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