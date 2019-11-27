Turizm cenetinde altyapı rezaleti

Datça ilçesinde önceki gün başlayan, aralıklarla 2 gün süren yağmur, merkeze 25 kilometre mesafedeki Yaka ve Cumalı mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. İki mahallenin sınırında kalan Palamutbükü mevkiinde, 15 ev ve işyerini su bastı. Bölgedeki sokak ve caddeler göle döndü.

KİMSE ÇÖZÜM BULMUYOR

Bahçesi sular altında kalan bazı vatandaşlar evlerine kayıkla ulaşabildi. Vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Palamutbükü’nde altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek belediyeye isyan etti. Bazı vatandaşlar ise zararlarının karşılanmasını talep etti. Yaka mahallesi muhtarı Serhat Yılmaz da “Palamutbükü, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı, ancak sorunları çok. Kimse sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Altyapı, kanalizasyon istiyoruz’’ diye konuştu.

‘BU KADAR EZİYET YETER ARTIK’

Bölgede 1990 yılından beri imar planı olmadığını belirten Yılmaz ‘’ 'İmar planı yok' diyorlar. 1990'dan bu yana imar planı yok. Nerede bu yetkililer? 30 yıldır imar planı çıkmaz mı? Bu kadar eziyet yeter artık. Burası, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı köy değil, mahalle’’ diyerek duruma isyan etti.