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06 Kasım 2019 Çarşamba 11:57:57 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:59:11

Turistlerin ilgisi arttı, her geçen gün sayıları artıyor

Türkiye'de baklava daha çok bayram ve özel günlerde tüketilse de bu durum turistler için daha farklı. Özellikle son aylarda İstiklal Caddesi’nde tatlı satışı yapan işletmelerin ciddi oranda arttığı görülüyor.

Bu işletmeleri en çok ziyaret edip, alışveriş yapanlar ise İstanbul’a gelen turistler. Başta Rusya, Katar, İsviçre, Yunanistan  olmak üzere diğer birçok ülkeden İstanbul’a gezmeye gelen turistler ülkelerine dönerken tatlı almayı ihmal etmiyor. O tatlıların başında da lokum ve fıstıklı baklava geliyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, İstanbul’un kalbi konumundaki İstiklal Caddesi’nde işletmecilere tatlıya olan talebi sordu, kente gelen yabancı ziyaretçilerle konuştu.

"YÜZDE 20'YE YAKIN BİR TALEP ARTIŞI OLDU"

İstiklal Caddesi'nde tatlı satışı yapan bir firma yetkilisi Sema Uysal son dönemde tatlı satışlarında yüzde 20 oranında artış yaşandığını kaydetti. Uysal, tatlı satışı yapan işletmelerin artması konusunda, "Nedeni talebin ve turist sayısının çok olması. Bu yüzden de artış muhakkak oluyor. Genelde karışık alıyorlar. Hepsinden tatmak için her tatlı çeşidini alıyorlar. En çok Arap ve Ruslar tercih ediyor. Araplar genellikle lokum, Ruslar ise baklava alıyor. Avrupalı turistler de alıyor ama genelde Araplar ve Ruslar daha çok alıyor. Yüzde 20'ye yakın bir talep artışı oldu. Fiyatlar da doğru orantıda arttı. Kaliteli baklava veya lokum almak istiyorlarsa bu fiyatlar gayet normal" diye konuştu.

"ARAP KÜLTÜRÜNDE BAKLAVA ZİRVEDE"

İstiklal Caddesi'nde tatlı satışı yapan bir işletmenin yetkilisi Fuat Akyüz ise ülkelere göre farklı tatlı satışları yapıldığını söyledi. "Ciddi anlamda turist sayısı artıyor" diyen Akyüz, "Şu anda belki de hemen hemen son dönemlerin zirvesindeyiz, diyebilirim. Arap dünyası için baklavada ciddi anlamda yoğun müşteri kitlemiz var. Arap dünyası dediğimiz müşterilerimiz daha çok baklavayı tercih ediyorlar. Uzak Doğu dediğimiz Çin, Kore, Japonya, daha çok lokum, draje, çay ve kahve çeşitlerimizi tercih ediyor. Arap kültüründe baklava zirvede. Uzak Doğu ise söylediğim gibi ticari ürün grubunda zirvede" ifadelerini kullandı.

"HERKES BURADA YER ARIYOR, BULAN DÜKKAN AÇIYOR"

Turistlerin artışıyla tatlı satışlarının arttığını ifade işletme yetkilisi Abidin Bacacı, şunları söyledi:

"Avrupalı turistlerde geri döndükleri zaman hediye götürme kültürleri yoktur. Araplar ve Rusların geri dönerken hediye olarak lokum ve baklavaya ilgisi var. Hediyelik olarak alıp götürüyorlar. Bu da doğal olarak artışa neden oluyor. Araplar birinci, Ruslar ikinci sırada diyebiliriz. Taksim biliyorsunuz İstanbul ve Türkiye'nin merkezi gibi. Turistlerin en çok yoğun gezdiği yerler arasında İstiklal Caddesi var. Burası bir dünya markasıdır. Turistler buraya geldiği için rağbet çok olduğundan dolayı turistler lokum ve baklavaları geri dönüşte hediye olarak aldığından dolayı aslan payından bir pay kapmak için herkes burada yer arıyor. Bulan dükkan açıyor."

"İSTANBUL'A HER GELDİĞİMDE TATLI ALIYORUM"

Hem tatil yapmak hem de gezmek için Türkiye’ye gelen Nelli Melnıkov, Rusya’ya dönmeden önce İstiklal Caddesi’nden lokum alan turistlerden biri. Uçağının kalkmasına birkaç saat kala İstiklal Caddesi'nde lokum alan Melnıkov, Türk lokumunun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Aileme hediye amaçlı alıyorum. İstanbul'a her geldiğimde tatlı alıyorum. Lokum bizim için önemli. Zamanım olmadığı halde en son bunu alıyorum" diye konuştu.

"HERKES GERİ DÖNERKEN BİZE TÜRKİYE'DEN TATLI GETİRİN DİYOR"

Libya'dan İstanbul'a gelen Abdurauf Hawıg, "Arap tatlısı, Türk tatlısıyla farklı. Arap tatlısı parmaklara yapışmıyor. Türk tatlısı yapışıyor. Ama biz Türk tatlısını çok seviyoruz. Herkes geri dönerken bize Türkiye'den tatlı getirin diyor" dedi.

(DHA)

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