Tuncelili Robinson Crusoe

Uzun yıllar Eskişehir’de antikacılık yapan, 4 çocuk babası Ziya Abay, 1995’te eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 14 yıl önce memleketi Tunceli’ye döndü.

ADADA ELEKTRİK YOK

Yaşlı adam, Elazığ’la Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzası'nın ortasında, yaklaşık 80 dönümlük bir tane bile ağaç olmayan adayı keşfetti. Burada yaptığı küçük kulübesine yerleşen Ziya Abay, elektriğin ve içme suyun bulunmadığı adaya, 14 senede 3 bin 500 fidan ve çeşitli meyve ağaçları dikti. Issız adayı yeşile bürüdü.

KAFAM RAHAT MUTLUYUM

Abay, ‘’Ada benim her şeyim, bana huzur ve güç veriyor. Ben de adayı yaşatıyorum. Ölene kadar burada kalmak istiyorum. Kafam rahat ve mutluyum” diye konuştu.

Abay, sadece ekmek ve içme suyu gibi ihtiyaçlarını almak için 2 haftada bir adadan ayrılıyor.