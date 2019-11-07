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07 Kasım 2019 Perşembe 19:22:21 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 19:23:33

Tunceli'de yamaç paraşütü key

Yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan kursiyerler Keban Baraj Gölü kıyısındaki tepeden atlayışlarıyla gökyüzünü renklendirdi.

Tunceli'de 10 günlük yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan kursiyerler Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü kıyısındaki tepeden atlayış gerçekleştirdi.

Rafting ve doğa sporlarıyla gündeme gelen Tunceli'de Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübünce (MADOSK) 10 kişiye 10 gün süreyle yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher tarafından ders verildi.

Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler, Keban Baraj Gölü ve Pertek Kalesi manzarasına karşı uçuşlar gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü antrenörü Günher, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin yamaç paraşütü için uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Rakım olarak 3 bin metrenin üzerinde dağlar burada çok fazlaca var. Burada çok fazla pist tespit ettim ve bunun dışında daha da görmediğimiz yerler var." dedi.

Tunceli'nin zamanla çok tercih edilecek bir yer olacağını dile getiren Günhan, "Tunceli'de rafting var, doğa yürüyüşleri, ATV motorlu ve at safari gibi pek çok alternatif zaten var. Her tarafı dağlık, vadilerine insan eli değmemiş ve bozulmamış doğası var." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü eğitimine katılan kursiyer Celal Altaş da yamaç paraşütü yapmanın son derece keyifli ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Adrenalin tutkunları için Tunceli çok mükemmel bir yer. Tunceli'de çok yüksek dağlar mevcut ve yamaç paraşütü için çok güzel parkurlarımız var." diye konuştu.

MADOSK Başkanı ve yamaç paraşütü kursiyeri Nazım Arslan ise Tunceli'nin yapılan yatırımlarla su sporları ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini ifade etti.

Tunceli'nin turizm potansiyelini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Arslan, "Kulüp olarak rafting, kano ve dağcılık gibi pek çok alanda faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimize şimdi de yamaç paraşütünü ekledik." dedi.

AA

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