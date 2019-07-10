10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:59:40 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:09:58
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin hale getirildiği bildirildi.
Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
(AA)
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