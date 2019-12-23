23 Aralık 2019 Pazartesi 07:33:46 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 07:34:39
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
(AA)
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