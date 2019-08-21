21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:49:24 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:49:55
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
(AA)
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