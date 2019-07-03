Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Tunca Nehri'nde su seviyesinde mevsimsel düşmeler sonucu oluşan kum adacıkları nehirden beslenen kuşların dinlenme yeri oldu.
Su seviyesinde mevsimsel düşmelerin görüldüğü Tunca Nehri'nin bazı yerlerinde oluşan kum adacıkları kuşların adeta meskeni oldu.
Hava sıcaklığının son günlerde 40 derecelere yaklaşmasına bağlı artan buharlaşma nedeniyle nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Seviyenin düşmesiyle nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.
Nehirden beslenen kuşların ise kum adacıkları dinlenme yerleri oldu.
DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 9 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
- Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
- Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
- Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
- İki kız kardeş her yerde aranıyor