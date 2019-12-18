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18 Aralık 2019 Çarşamba 11:30:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:30:53

Tunç Başaran hayatını kaybetti! Usta yönetmen Tunç Başaran kimdir, kaç yaşındaydı?

Tunç Başaran hayatını kaybetti! Tunç Başaran kimdir, kaç yaşındaydı? soruları araştırılmaya başlandı. Türk sinemasına damga vuran 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin yönetmeni Tunç Başaran, yaşama veda etti. Ödüllü film yönetmeni Tunç Başaran, İstanbul'da yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta yönetmen Tunç Başaran'ın hayatı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. çocukluğu ve gençliği İstanbul’un Fatih semtinde geçen Tunç Başaran'ın filmleri ve hayatı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti. Tunç Başaran kimdir, kaç yaşındaydı? soruları araştırılmaya başlandı. Türk sinemasına damga vuran 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin yönetmeni Tunç Başaran, yaşama veda etti. Ödüllü film yönetmeni Tunç Başaran, İstanbul'da yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta yönetmen Tunç Başaran'ın hayatı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tunç Başaran hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Başaran 81 yaşında yaşama veda etti. Ödüllü film yönetmeni Tunç Başaran, İstanbul'da yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu.

Tunç Başaran'ın çocukluğu ve gençliği İstanbul’un Fatih semtinde geçmiş. Yaşamını değiştiren yerin, eskiden Direklerarası adı verilen Şehzadebaşı olduğunu söyler; çünkü orada yedi sekiz sinema vardır. Altı yaşından itibaren o sinemalarda oynayan filmlerle haşır neşir olur. Sevgili dostu, yazar İslam Çupi’yle Fatih Kaymakamlığı karşısındaki Hava Şehitleri Parkı’nın parmaklıklarına oturur, seyrettikleri filmleri tartışırlar. Ona John Ford lâkabını takan da Çupi’dir. 17 yaşındayken evden kaçar. Amacı kaçak olarak bir şilebe binip Amerika’ya gitmektir. Sinemacı olacaktır ve Charlton Heston’u görecektir her nedense. Adapazarı’nda yakalanır.

Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün’le tanışır. Yazdığı bir senaryoyu okuyan Ün kendisine asistanlık teklif eder. Dört sene Ün’ün yanında çalışır. “Ne öğrendiysem ondan öğrendim” der Başaran. O arada Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yapar.

1964 yılında ilk filminde, “Borusunu Öttüren” adlı oyunu senaryo haline getiren Orhan Kemal’le çalışır. Sonra “Kara Memet” ve Orhan Kemal’in “Bekçi Murtaza”sını çeker. 1966’da askere gider. Sinemadan kopmaz, çok trajik bulduğu Adnan Menderes’in hayatını film yapmak ister, araştırmalara başlar.

Askerlik görevinin ardından yine setlere döner. Bir yıl kadar hiçbir iş yapmaz. Menderes’le ilgili araştırmalarına devam etmektedir.

Reklam sektörüne geçer ve reklam filmleri çekmeye başlar. Bir süre sonra bu alanda bir numara olur. On beş yıl aradan sonra. yeniden sinema filmi yapma zamanı geldiğine inanır. Kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı “Biri ve Diğerleri” adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, ardından 1988’de İstanbul Film Festivali’nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü’nü getirir. Sonra “Uçurtmayı Vurmasınlar”ı (1989) yapar. Başta 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde kazandığı “Yılın En İyi Türk Filmi” ödülü olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar aday adayı olur. Arkasından “Piano Piano Bacaksız” (1991) filmi gelir. O da “Uçurtmayı Vurmasınlar”ın başarısını yakalar. “Uzun İnce Bir Yol” (1993), “Sen de Gitme” (1996), “Kaçıklık Diploması”(1998), “Abuzer Kadayıf” (2000) Başaran’ın uluslararası sinema tarihinde yerini almış filmleridir. Uzun süredir Adnan Menderes konulu belgesel ya da belgesel/drama çalışmalarını aralıklarla sürdürüyordu.

TUNÇ BAŞARAN FİLMLERİ  

2008 - Vesaire Vesaire (Sinema Filmi)
2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı (TV Dizisi )
2006 - Azap Yolu (TV Dizisi )
2005 - Teberik ŞanssızTV Filmi
2005 - Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener (Sinema Filmi)
2004 - Üç Kişilik AşkTV Filmi
2000 - Ceket (TV Dizisi )
2000 - Abuzer Kadayıf (Sinema Filmi)
1998 - Kaçıklık Diploması (Sinema Filmi)
1995 - Sen De Gitme (Sinema Filmi)
1995 - Azmi (TV Dizisi )
1992 - Piano Piano Bacaksız (Sinema Filmi)
1992 - Hadi Gel Bar (TV Dizisi )
1991 - Uzun İnce Bir Yol (Sinema Filmi)
1989 - Uçurtmayı Vurmasınlar (Sinema Filmi)
1987 - Biri Ve Diğerleri (Sinema Filmi)
1986 - Bizi Güldürenler (TV Dizisi )
1973 - Ömer Hayyam (Sinema Filmi)
1973 - Muhteşem Hırsız (Sinema Filmi)
1973 - Ben Böyle Doğdum (Sinema Filmi)
1972 - Şehvet (Sinema Filmi)
1972 - Vur (Sinema Filmi)
1972 - Tehlikeli Görev (Sinema Filmi)
1972 - Mustafam (Sinema Filmi)
1972 - Kozalı Gelin (Sinema Filmi)
1972 - Gece (Sinema Filmi)
1972 - Delioğlan (Sinema Filmi)
1972 - Cesurlar (Sinema Filmi)
1971 - On Küçük Şeytan (Sinema Filmi)
1971 - Korkusuz Kaptan Swing (Sinema Filmi)
1971 - Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (Sinema Filmi)
1970 - Üç Kral Serseri (Sinema Filmi)
1970 - Küçük Hanımın Şoförü (Sinema Filmi)
1970 - Gönül Meyhanesi (Sinema Filmi)
1970 - Gölgedeki Adam (Sinema Filmi)
1970 - Demir Yumruk Devler Geliyor (Sinema Filmi)
1970 - Cafer Bey (Sinema Filmi)
1969 - Tarkan (Sinema Filmi)
1969 - Allahın Aslanı Hazreti Ali (Sinema Filmi)
1969 - Acı İle Karışık (Sinema Filmi)
1968 - Gönüllü Kahramanlar (Sinema Filmi)
1967 - Kara Davut (Sinema Filmi)
1967 - Elveda (Sinema Filmi)
1967 - Büyük Kin (Sinema Filmi)
1966 - Vatan Kurtaran Aslan (Sinema Filmi)
1966 - Kanunsuz Yol (Sinema Filmi)
1966 - Fatih'in Fedaisi (Sinema Filmi)
1965 - On Korkusuz Kadın (Sinema Filmi)
1965 - Murtaza (Sinema Filmi)
1965 - Konyakçı (Sinema Filmi)
1965 - Horasan'ın Üç Atlısı (Sinema Filmi)
1965 - Ebu Müslim Horasani (Sinema Filmi)
1964 - On Korkusuz Adam (Sinema Filmi)
1964 - Kara Memed (Sinema Filmi)
1964 - Hayat Kavgası (Sinema Filmi)

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