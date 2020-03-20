Tüm uyarılara rağmen cami avlusunda namaz kıldılar
Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı cemaat halinde kılınacak namazların askıya alındığını duyurmuştu. Karabük’te yaklaşık 20 kişiden bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almayarak cemaat halinde namaz kıldı.
Karabük’te, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına uyuldu.
YAPILAN AÇIKLAMA VE ANONSLARI DİKKATE ALMADILAR
Okunan ezanın ardından, “Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun.” diye anons yapıldı.
KARTONLARIN ÜZERİNDE NAMAZA DURDULAR
Ancak kent merkezindeki Köprübaşı Camii’nde bazı kişiler caminin avlusuna branda ve kartonları yere sererek, saf tuttu.
Yaklaşık 20 kişi, caminin avlusunda namaz kıldı. Bazı kişilerin ise bu kişilerin gerisinde namaz kıldığı görüldü.
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