TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü'ne personel alacak
TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da görev yapmak üzere 16 personel alacak.
TÜBİTAK tarafından Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak 16 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara'da 6, Kocaeli'de 10 Ar-Ge personeli alınacak.
İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.
AA
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