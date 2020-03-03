TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor

'Bora' ile kendine gelen saldırıları bertaraf eden Türkiye, kendi ürettiği 'Bora' füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak için kullanıyor.

Günümüzde ordular için en önemli vuruş güçlerinin başlarında kuşkusuz kara-kara füzeleri gelmektedir. Gelişen askeri teknolojiler, ülkelerin sınır komşusu dahi olmadığı düşman ülkelere operasyon yapabilme kabiliyetini sağlamaktadır. Gerek kimyasal başlık taşıyabilme kabiliyetleri, gerek uzun menzilleri sayesinde balistik füzelerin önemi yadsınamaz derecede ortadadır.

Türkiye dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu noktada Türk mühendisler tamamen yerli imkanlarla her geçen gün kendi rekorlarını tazeleyerek yüksek hassasiyetli ve yüksek menzilli füzeler üretmektedirler.

İHA