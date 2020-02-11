TRT'nin efsane sesi Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

TRT'nin emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu vefat etti.

Abidin Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı.

Uzun yıllar ekranlarda yeşil sahaların heyecanını yansıtan duayen isim, lig karşılaşmalarının yanısıra Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarında da görev yaptı.

Abidin Aydoğdu kimdir?

Abidin Aydoğdu, Kars Sarıkamış'ta doğdu. Küçük yaşlarında futbola olan ilgisini fark eden Aydoğdu, spor spikerliği alanında uzmanlaştı. Spor ve siyaset konusunda konferanslar veren Abidin Aydoğdu, Türk sporunun en tanıdık seslerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fransa 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000 turnuvasını anlatan Abidin Aydoğdu, 2002 Dünya Kupası anlatımını da yapmıştı.

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