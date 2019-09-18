18 Eylül 2019 Çarşamba 09:28:18 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:29:00
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Yunus B'nin kullandığı 58 ABL 329 plakalı traktör, Kızılelma köyünde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Traktörde bulunan Eren Yılmaz (15) araçtan düşerek ağır yaralandı.
Ordu Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsü Yunus B, gözaltına alındı.
(AA)
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