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26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:01:01

Trafikte dehşet

Gaziosmanpaşa’da bir grup, araçlarına çarptığı gerekçesiyle, önünü kestikleri İETT otobüsünün şoförüne saldırmak istedi. Otobüsü tekmeleyip yumruklayan magandalara yolcular engel oldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, saat 14.15 sıralarında  Nur Sitesi-Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada, yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürtünerek geçti. Kazayı fark etmeyen otobüs şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti. İddiaya göre şoförü darp etmek için otobüsün içine girmeye çalışan öfkeli gruba vatandaşlar mani oldu. 

YOLCUNUN GİYSİSİ YIRTILDI 

Bu sırada, aracın ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Bunun üzerine iyice öfkelenen grup, otobüsü tekmelemeye ve yumruklamaya başladı. Şoför kapıları kapatırken, büyük panik yaşayan yolcular polisi aradı. Korku içinde ekiplerin gelmesini bekleyen yolcular, bir yandan da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G  ve İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. 

ARAÇTA HAMİLE KADIN VARDI 

Olay sırasında elbisesi yırtılan ve yaşanan olayı cep telefonuyla görüntüleyen yolcu Murat Süzen dehşet anlarını anlattı. Şoförün kazayı fark etmediğinin altını çizen Süzen ‘’ “Arabayı yanlış park etmişler.  Dönerken otobüsün arka kısmı sürttü . Şoför fark etmedi. Adamlar arkadan bağırarak geldi. Otobüsü tekmelediler. Araca binmeye çalıştılar. Hamile bir kadın vardı içerde. Kimseyi dinlemediler beni bile döveceklerdi. Ben de izin vermedim. Çok kalabalık oldukları için şoförün can güvenliği yok sonuçta’’ dedi.

Saldırganlara engel olurken giysisi yırtılan Murat Süzen otobüsün çarptığı aracın hatalı park ettiğini, İETT şoförünün tutanak teklifine saldırıyla karşılık verildiğini söyledi. 

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