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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:47:15 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:05:02

Trafik magandası üniversiteli gence dehşeti yaşattı

İstanbul'da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26), trafikte dehşeti yaşattı. Hafif ticari aracını, trafikte hızlı gitmediğini öne sürdüğü Halit Köprülü'nün aracının önüne kırıp inen sürücü, üniversite öğrencisinin otomobilini tekmeleyip, yumrukladı. Saldırgan, paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Köprülü'nün peşine düştü, aracıyla otomobiline defalarca çarpıp zarar verdi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle Bakırköy yönüne giderken, arkadan hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü, selektör yapıp uzun süre kornaya bastı. Köprülü ise sıkışan trafik nedeniyle yol veremedi.
 
Bu sırada yanına yaklaşan aracın sürücüsü, camı açıp Halit Köprülü'ye neden hızlı gitmediğini sordu. Köprülü ise trafik nedeniyle yol veremediğini söyledi. Bunun üzerine sürücü, aracını Köprülü'nün otomobilinin önüne kırdı. Aracından inen sürücü, Köprülü'nün otomobilini yumrukladı. Paniğe kapılan Halit Köprülü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak peşine düşen sürücü, aracıyla Köprülü'nün otomobiline defalarca çarptı.

Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, saldırganın aracından inip Köprülü'nün otomobilinin kapısını zorladığı, başaramayınca da cama yumruklayıp, ‘Açsana lan’ diye bağırıp, tekme attığı görüldü. 

Köprülü, yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Halit Köprülü, "Önceki gün öğle saatlerinde evimden okula gitmek için aracımla yolda gidiyordum. Arkamdan bir araba geldi, hızlı sürüyordu. Korna çaldı. Sonra sağıma geldi, 'neden hızlı gitmiyorsun' dedi. Ben de kolumla işaret yaparak 'Görmüyor musun ağabey trafik var' dedim. Adam yanlış anladı sanırım. Sarhoş muydu nedir, bilmiyorum. Bir anda önüme kırdı. Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, kovalamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar öfkeliydi ki tüm hızıyla 5 kere benim aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim" dedi.

Saldırganın olay yerinden ayrılmasının ardından polise haber verdiğini ifade eden Halit Köprülü, "İnternetten en yakın karakola gittim. Sonra başka karakola gönderdiler. Orası da 'Kaza yerine git, 155’i ara, polis gelsin' dedi. Uzun süre bekledim. Polis geldi. Beni başka karakola götürdü. Orası da bir saat kadar beni dinledi. Görüntüleri izledi. Sonra onlar da başka yere gönderdi. O dehşet anlarını yaşamışken, üzerine bir de 4 karakol gezdim. Ben de pes ettim. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

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