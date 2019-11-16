İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzde 28,5 azaldı

İçişleri Bakanlığı, karayollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya hayata geçirdi. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 7 Eylül 2018'de "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası başlatıldı. Emniyet kemeri kullanımın teşviki, aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verildi, denetimler yoğunlaştırıldı.

Farkındalık çalışmaları

"Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası" ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı. Özellikle araç sürücülerinde aşırı hız, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı hususlarında algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla emniyet, jandarma görevlilerinin yanı sıra fahri trafik müfettişleri ve çocuklar trafik denetimlerine katıldı. Kampanya kapsamında, trafik ekiplerince denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört, görev kartları ve trafik karneleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bakan Soylu yaya öncelikli trafik için sahaya indi

Trafikte geçiş önceliğinin yayalara verilmesine ilişkin düzenlemenin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat 2019'da kampanya başlatıldı. Bakan Soylu, toplumda yaya öncelikli trafik bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanındaki etkinliğe katıldı. Kampanya kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimleri verildi. Ayrıca ülke genelinde 81 ilde bulunan mevcut yaya geçitlerinin fiziki durumları iyileştirildi, yaya geçitlerine "önce yaya" yazılı yaya ikonları yazılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

137 bin çocuğa teorik uygulama

42 ilde bulunan çocuk trafik eğitim parklarının sayısı arıtılıp fiziki şartlarının iyileştirildi. Bu yıl söz konusu parklarda yaklaşık 137 bin çocuğa teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimleri verildi. Karayolu trafiğinde vatandaşların ve yol kullanıcılarının, daha bilinçli olmaları ve güvenilir bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 Ekim 2019'dan itibaren ülke genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliği etkinlikleri düzenlendi.

Öğrenciler trafik eğitimini mobil tırda alıyor

İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen iki tır modernize edilerek Mobil Trafik Eğitim Tırına dönüştürüldü. Böylece, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocukların teorik eğitimin yanı sıra seyyar parkurda eğitimcilerin nezaretinde akülü araçlarla uygulamalı eğitimler almaları sağlandı. Eğitimlerden bugüne kadar 15 ilde 125 okulda 8 bin 54 öğrenci faydalandı.

Trafik Dedektifleri Projesi

2013-2014 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon 350 bin öğrenci katıldı.

Yaşam Tünellerinde 159 bin 752 kişi eğitim aldı

Yol kontrol noktalarında kurulan kapalı alanlarda sürücülere kısa süreli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri" projesi başlatıldı. Bu yıl trafikte durdurulan sürücülerden 159 bin 752'si bu eğitimlerden yararlandı. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli 238 bin 260 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. Ayrıca kahvehane, ibadethane, oyun salonu, halı saha gibi umuma açık alanlarda 482 bin 253 vatandaşa trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Eğitimlere 2 Bin 100 şoför katıldı

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 2 bin 100 şoför katıldı. Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı. Ayrıca okul servis araç şoförleri ile rehber personelden oluşan 147 bin 720 kişiye yönelik bu yıl eğitim verildi. Söz konusu projeler kapsamında bugüne kadar trafik güvenliği eğitimi verilen kişi sayısı yaklaşık 9 milyon oldu.

Trafikte can kayıpları azalıyor

Yürütülen kampanyalar, trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynadı. Bu kampanyaların yanı sıra polis ve jandarma birimlerince karayollarında alınan tedbir ve artırılan denetimler sayesinde trafik kazaları ile buna bağlı ölüm sayılarında düşüş oldu. Buna göre, ülke genelinde 2017'de meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde ölen kişi sayısı 3 bin 534 oldu. Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında ise 3 bin 368 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu iki yılda meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayıları kıyaslandığında yüzde 4,7'lik düşüş olduğu görüldü.

Yüzde 28,5 düşüş yaşandı

Bu yılın 1 Ocak-1 Kasım tarihlerini kapsayan 10 aylık süreçte meydana gelen trafik kazalarında, 2 bin 157 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı sürecinde ise bu sayı 3 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Böylece son iki yılın 10 aylık sürelerinin karşılaştırmasında trafik kazalarında olay yerinde ölen kişi sayısında yüzde 28,5 düşüş yaşandığı anlaşıldı. Ayrıca bu yılın 10 ayında meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.