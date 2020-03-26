Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.

Dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 ile mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması büyük önem taşıyor.

Bu konuda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla harekete geçen emniyet trafik şube müdürlükleri, belediyelerin izin verdiği yaklaşık 10 ilde trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı.





Sosyal izolasyonu sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 ildeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.