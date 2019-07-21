Trabzonspor sevdası uğruna Avusturya'ya kafa tutuyor

Avusturya'da yaşayan Trabzonlu Ahmet Akyurt, sahibi olduğu tarihi binayı taraftarı olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadı.

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesinde yaşayan fanatik Trabzonsporlu Akyurt, şehrin tarihi yapılarının bulunduğu en işlek caddesinde 3 katlı bir bina satın aldı.

Akyurt, tadilattan geçirdiğini binanın dış cephesini Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye boyadı. Telfs belediyesi, Ahmet Akyurt'un bordo-mavili renk tercihinin şehrin dokusuna uygun olmadığına hükmetti ve Trabzonlu vatandaştan dış cephe rengini değiştirmesini istedi.

Belediyenin talebini reddeden Akyurt, tüm ısrarlara rağmen binanın mevcut rengini değiştirmeme yolunu seçti.

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ BOYAMA TEKLİFİ

Ahmet Akyurt, Telfs belediyesi yetkililerinin renk değişimi için yaptığı tüm teklifleri geri çevirdi.

Belediye yetkilileri, Akyurt'a boyayı alma, işçilik masraflarını karşılama ve çalışmaları yapma sözünü verdi. Ancak Ahmet Akyurt binanın bordo-mavi renkte kalması yönünde ısrarlı tavrını sürdürdü.

BİNANIN KAPILARI KARADENİZ'DEN

Ahmet Akyurt, tadilattan geçirdiği tarihi binanın dış kapılarını Trabzon'dan getirtti.

Yenilenen ve bordo-mavili renklerle süslenen tarihi bina, Türk motiflerinin yer aldığı kapılarıyla diğer binalardan ayrılarak dikkati çekiyor.

Akyurt, ayrıca binasının alt katındaki işletmeye de "A'Laz" ismini verdi.

"VATANDAŞIMIZ MÜTHİŞ DERECEDE TRABZONSPORLU"

Telfs Belediyesi Meclis Üyesi Türk siyasetçi Güven Tekcan, Ahmet Akyurt'un sıkı bir Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi.

Bina ve yaşanan süreç hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Tekcan, "Enterasan bir hikaye. Aslında belediyemizi de çok zorluyor. Vatandaşımız tarihi şehirden cadde üzerinde eski bir bina aldı. Bunun tadilatını yaptı. Biz de belediye olarak tadilatına destekte bulunduk. Ancak kendisi binanın dış cephesini bordo-maviye boyadı. Vatandaşımız müthiş derecede Trabzonsporlu. Rica ettik, çeşitli fırsatlar sunduk ama 'Olmaz... Ben Karadenizliyim, Trabzonsporluyum. Bu bina bordo-mavi olarak kalacak.' dedi. Hatta binanın dış kapılarını da memleketinden getirdi." diye konuştu.

Belediyenin Akyurt'a yaptığı tekliflerden bahseden Tekcan, "Vatandaşımıza, 'İşçiliğini biz yapalım, boyayı biz alalım, biz yapalım.' diye teklifte bulunduk ama kabul etmedi. Kendisi biraz inatçı ve fanatik." ifadelerini kullandı.

"HEMŞEHRİMİZ, TRABZONSPOR'U BU BİNADA YAŞATIYOR"

Telfs'te yaşayan Trabzonspor taraftarı Cengiz Bayraktar ise Ahmet Akyurt'un Trabzonspor'u binasında yaşattığını aktardı.

Günlük yaşamında Trabzonspor logolu kıyafetler giyen Bayraktar, Akyurt'un bordo-mavili renk tercihiye ilgili, "Tarihi binayı Trabzonlu hemşehrilerimiz satın aldı. Kendisi Trabzonspor taraftarı olduğu için bordo-maviye boyadı. Buranın belediyesi, bunu uygun görmediği için değiştirmek istiyor. Masraflarını da kendileri karşılayarak başka bir renge boyamak istiyor ama hemşehrimiz fanatik Trabzonsporlu olduğu için değiştirmiyor. Kendisi Trabzonspor'u bu binada yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA