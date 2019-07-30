Trabzon'da 18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu

  • Bist 100
    103146
  • Dolar
    5,5763
  • Euro
    6,2169
  • Altın
    255,2010
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi
'Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek' 'Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek'
Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomik güven endeksi azaldı
Dolar/TL son üç haftanın en düşük seviyesini gördü Dolar/TL son üç haftanın en düşük seviyesini gördü
İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra bir ilk İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra bir ilk
18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu 18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu
Çocuklarını göremeyen baba, çaresizlikten boğazına bıçak dayadı Çocuklarını göremeyen baba, çaresizlikten boğazına bıçak dayadı
Göztepe, sol bek Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaştı Göztepe, sol bek Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaştı
Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? Lise kaydı nereden nasıl yapılır? Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? Lise kaydı nereden nasıl yapılır?
Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum
PSG, Idrissa Gueye'yi kadrosuna kattı PSG, Idrissa Gueye'yi kadrosuna kattı
Abdülkadir Ömür, Avrupalı taraftarların da dilinde: Onun için 20 milyon Euro çok az Abdülkadir Ömür, Avrupalı taraftarların da dilinde: Onun için 20 milyon Euro çok az
YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Cristiano Ronaldo yine baba mı oluyor? Cristiano Ronaldo yine baba mı oluyor?
Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde nostalji yaşatıyor Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde nostalji yaşatıyor
İran'dan Suudi Arabistan'a kınama! İran'dan Suudi Arabistan'a kınama!
Skandallarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler kervanına Aydın’ın Efeler Belediyesi de eklendi Skandallarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler kervanına Aydın’ın Efeler Belediyesi de eklendi
Fenerbahçe, Roma'nın 8 milyon Euro istediği Juan Jesus için 5 milyon Euro önerdi Fenerbahçe, Roma'nın 8 milyon Euro istediği Juan Jesus için 5 milyon Euro önerdi
11 yıl sonra bir ilk! Piyasalar nefesini tuttu 11 yıl sonra bir ilk! Piyasalar nefesini tuttu
Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir? Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir?
Hadise Reynmen'in şarkısını söyledi başı belaya girdi Hadise Reynmen'in şarkısını söyledi başı belaya girdi
Fenerbahçe’de Stefan Ilsanker ve Choupo Moting sesleri Fenerbahçe’de Stefan Ilsanker ve Choupo Moting sesleri
Türkiye çıkarılınca Japonya talip oldu! ABD'den sürpriz F-35 cevabı Türkiye çıkarılınca Japonya talip oldu! ABD'den sürpriz F-35 cevabı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 11:16:16 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:29:03

Trabzon'da 18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaylada maganda kurşunuyla başından vurularak yaralanan 18 yaşındaki Ali Kuleyin o anları anlattı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası’nda önceki gün saat 14.00 sıralarında babası ve amcası ile birlikte yaylada bir evin dış cephe kaplamasını yapan 18 yaşındaki Ali Kuleyin’in başına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. İlk önce kurşun olduğunu anlamayan genç, elini başına götürdüğünde kan geldiğini anlayınca ailesine haber verdi. Ailesi tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan gence isabet eden yorgun mermi başarılı bir operasyonla saplandığı yerden çıkartıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kuleyin’in başına isabet eden merminin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderildi.

Yaşadığı o anları anlatan 18 yaşındaki Ali Kuleyin, “Babam ve amcamla birlikte yaylada çalışıyorduk. Kafama bir şey isabet etti. Eğildim elime başıma attığımda kan geldiğini fark ettim. Arabaya binerek hastaneye gittik. Kurşunu çıkardılar şuanda iyiyim. Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Kafama dokunduğumda kurşun olduğunu hissettim. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi. Hiç kimse üzülmesin diye hep şen şakrak hareketler yaptım. Kurşunu çıkardıktan sonra taburcu ettiler” dedi.

“OĞLUMA KAFANA AKIL KOY DİYORDUM, O GİTTİ KAFASINA KURŞUN KOYDU” 

Ali Kuleyin’in babası Mustafa Kuleyin ise, “Yaylada kaplama işi yapıyorduk. İskeleyi kurarken bir ses duyduk. Birbirimize baktık ilk önce inşattan bir şey düştü sandık. Oğlum elini başına attı baba kanıyor dedi. Biz o anda kurşun olduğunu hissettik. O şokla beraber bizde kurşun sekerek yere düştü zannedip kurşunu arıyoruz. Silah kullananlar bir hedefe atsın havaya rastgele ateş açmasınlar. Kurşun hiçbir zaman havada kalmıyor bu yere inecek. Bugün benim çocuğuma düştü yarın belki o silahı atanın çocuğuna da düşebilir. Duyarlı olsunlar. Biz buna karşıyız. Benim çocuğum bugün ölmüş olabilirdi. Mermi bir santim daha aşağıya inmiş olsaydı felç kalabilirmiş. Allah korudu. Kurşun yorgun olduğu için fazla etki yapmadı. Biz bugün belki de cenaze işleri ile uğraşıyorduk. Ben her zaman oğluma kafana akıl koy diyordum, o gitti kafasına kurşun koydu” diye konuştu.

BAKAN SOYLU UYARMIŞTI... 

Bakan Soylu geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sisdağı Yayla Şenliklerine katılarak vatandaşlardan meskun mahalde, yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını istemişti. 

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, “Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’da dehşet anları kamerada!
Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayan kesimlere böyle yanıt verdi!
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan baskısı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Birinci dereceden torpil listesi
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Mısır'da yoksulluk oranı yükselişte
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanıyor!
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
11 Ağustos'ta Fiorentina maçında sahada
İzmir'de FETÖ operasyonu: 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) operasyon: 30 gözaltı kararı
Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar
Luis Gustavo operasyonu
Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ