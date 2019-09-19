19 Eylül 2019 Perşembe 07:46:06 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 07:47:01
Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
Trabzon'da iki kardeş silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde A.K, Ş.K. ve R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla ateş ederek Ş.K ve R.K kardeşleri yaraladı.
Yaralılar, Vakfıkebir ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
A.K, gözaltına alındı.
(AA)
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