Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde A.K, Ş.K. ve R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla ateş ederek Ş.K ve R.K kardeşleri yaraladı.

Yaralılar, Vakfıkebir ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

A.K, gözaltına alındı.

(AA)