  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor
Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun' Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun'
İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü
Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık
Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama! Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama!
Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor! Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor!
11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu? 11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu?
Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım
Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda kış festivali Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda kış festivali
Atiye devam edecek mi? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı? Atiye devam edecek mi? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı?
2019'da rekor yerli film izleyicisi 2019'da rekor yerli film izleyicisi
İran dini lideri Hamaney'e en yakın isim: Askeri alanları hedef alacağız İran dini lideri Hamaney'e en yakın isim: Askeri alanları hedef alacağız
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak
Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 19:22:00 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 19:23:05

Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı olması sebebiyle Trabzon Sis Dağı'nda gerçekleştirilen anma yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının çevresinde toplandı.

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı. Şıhkıranı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe katılan binlerce kişi, 200 metre uzunluğundaki bayrağın çevresinde toplandı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya gelindiğini ifade ederek, "Sarıkamış şehitlerimizin acısını, hüznünü, ağıdını paylaşma adına yaşlısından gencine hepimiz bir araya geldik. Tarihimizde çok büyük zaferlerimiz olduğu gibi Sarıkamış'taki gibi acı hatıralarımız da var." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, 105 yıl önce 90 bin vatan evladının donarak şehit olmasının ayrı bir hüznü bulunduğuna işaret ederek, bu milletin evlatlarının aradan geçen 3 ay sonra ise Çanakkale'de çok büyük bir destan yazıldığını kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Sarıkamış şehitlerini anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyledi.

Sarıkamış'ın bir destan olduğuna vurgu yapan Zorluoğlu, "Burada ecdadına samimiyetle sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki Trabzon'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Sizlerle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, yürüyüşe katılanlara buğday çorbası ikram edildi.

Anma yürüyüşüne, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ